Вісім медалей у восьмий день змагань здобули наші паралімпійці у Токіо.

Нагороду найвищого ґатунку виборола атлетка Анастасія Москаленко у штовханні ядра, ще одне золото завоював Максим Крипак на 400-метрівці вільним стилем. Олексій Федина фінішував другим у плаванні брасом на 100 метрів, а стрілець Василь Ковальчук отримав срібло у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки.

Бронзові медалі здобули Ірина Щетник у тій самій дисципліні, дует Іван Май і Лев Кац у настільному тенісі, а також плавчині Яна Бережна і Ярина Матло у запливі брасом на 100 метрів. Загалом у нас вже 75 медалей. Україна посідає шосте загальнокомандне місце.