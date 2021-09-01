Паралімпіада-2020: українська скарбничка нагород зросла на вісім медалей [ Редактировать ]
Вісім медалей у восьмий день змагань здобули наші паралімпійці у Токіо.
Нагороду найвищого ґатунку виборола атлетка Анастасія Москаленко у штовханні ядра, ще одне золото завоював Максим Крипак на 400-метрівці вільним стилем. Олексій Федина фінішував другим у плаванні брасом на 100 метрів, а стрілець Василь Ковальчук отримав срібло у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки.
Бронзові медалі здобули Ірина Щетник у тій самій дисципліні, дует Іван Май і Лев Кац у настільному тенісі, а також плавчині Яна Бережна і Ярина Матло у запливі брасом на 100 метрів. Загалом у нас вже 75 медалей. Україна посідає шосте загальнокомандне місце.
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