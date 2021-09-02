Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения сообщили о новых случаях коронавируса. Так, за сутки в Украине зафиксировано + 2477 инфицированных COVID-19. Всего 2 290 848 заболевших.
За сутки:
- умерли - 44 человека,
- выздоровели - 889 человек.
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 119 022 человека, всего - 5 452 125", - Минздрав.
За все время пандемии в Украине:
- выздоровели - 2 209 754 человека;
- летальных исходов - 53 877.
Читайте также, правительство Соединенных Штатов Америки выделило Украине 188 370 доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer/BioNTech. В страну ввезли как сам препарат, так и растворитель к нему с помощью глобальной инициативу COVAX.
Кроме того, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике при Минздраве Федор Лапий заявил о том, что Украина будет рассматривать возможность введения бустерной прививки, когда будет достаточно научных данных.
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