В Министерстве здравоохранения сообщили о новых случаях коронавируса. Так, за сутки в Украине зафиксировано + 2477 инфицированных COVID-19. Всего 2 290 848 заболевших.

За сутки:

умерли - 44 человека,

выздоровели - 889 человек.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 119 022 человека, всего - 5 452 125", - Минздрав.

За все время пандемии в Украине:

выздоровели - 2 209 754 человека;

летальных исходов - 53 877.

Читайте также, правительство Соединенных Штатов Америки выделило Украине 188 370 доз вакцины от коронавирусной инфекции, производства компании Pfizer/BioNTech. В страну ввезли как сам препарат, так и растворитель к нему с помощью глобальной инициативу COVAX.

Кроме того, глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике при Минздраве Федор Лапий заявил о том, что Украина будет рассматривать возможность введения бустерной прививки, когда будет достаточно научных данных.

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