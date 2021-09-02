"Это мертвая история": Резников высказался о "минских" переговорах [ Редактировать ]
Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что "минские" консультации "мертвые". Но ожидают, что наступит нужный момент, когда украинцы смогут ими воспользоваться. Об этом сообщает "Лига.net".
Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история.
Однако, по его словам, нужно сохранить "этот канал коммуникации, хоть и слабенький".
Чтобы, когда наступит нужный момент, мы могли им воспользоваться. И конечно - ради людей, которые находятся в тюрьмах. Более 200 наших людей мы пытаемся забрать оттуда.
Как сообщали "Подробности", 22 августа Ангела Меркель посетит Киев, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Дмитрий Кулеба заявил о том, что предметом переговоров украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским во время визита в США станет Донбасс
Обстрелы на Донбассе усилились. В Трехсторонней контактной группе назвали причины такой ситуации.
Во вторник, 31 августа, во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США стороны подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС
В понедельник вечером, 30 августа, на Донбассе в очередной раз обстреляли украинские позиции
В понедельник, 30 августа, украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о том, что президент Украины Владимир Зеленский везет своему американскому коллеге Джо Байдену списки пленных украинцев
Журналисты незаконно закрытых телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZiK, а также "Першого Незалежного", представители "Страна.ua" и Sharij.net передали письмо о незаконных действиях власти