Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что "минские" консультации "мертвые". Но ожидают, что наступит нужный момент, когда украинцы смогут ими воспользоваться. Об этом сообщает "Лига.net".

Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история.

Однако, по его словам, нужно сохранить "этот канал коммуникации, хоть и слабенький".

Чтобы, когда наступит нужный момент, мы могли им воспользоваться. И конечно - ради людей, которые находятся в тюрьмах. Более 200 наших людей мы пытаемся забрать оттуда.

Как сообщали "Подробности", 22 августа Ангела Меркель посетит Киев, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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