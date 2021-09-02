Паралімпіада-2020: українські спортсмени додали дві медалі до заліку нагород [ Редактировать ]
Дві золоті медалі здобули сьогодні українські паралімпійці у Токіо.
Марія Помазан виграла золото у штовханні ядра. А Владислав Загребельний став найсильнішим у стрибках у довжину. Україна тримається на п'ятому місці у медальному заліку. Має 77 нагород, 19 із яких - золоті.
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Загалом у нас вже 75 медалей. Україна посідає шосте загальнокомандне місце.
Повна зала спортсменів зібрана і на них чекає довга дорога до таких омріяних нагород
Спортсмен виборов перемогу на дистанції 100 метрів вільним стилем. Ще одне золото сьогодні виборола Марина Литовченко. Спортсменка стала чемпіонкою з настільного тенісу серед жінок у класі 6.
Наші плавці стали абсолютними чемпіонами на дистанціях 100 і 200 метрів. Українська команда також виборола у плаванні одну срібну нагороду. Другі місця українці зайняли ще й фехтуванні, дзюдо та легкій атлетиці.
Вона здобула "срібло" на дистанції 200 метрів комплексом серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. А днем раніше виборола "золото" у запливі на 50 метрів вільним стилем.