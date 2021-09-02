Руководство американского города Сан-Франциско собирается принять решение о разработке законопроекта о стратегии материальной симуляции преступников, чтобы те не совершали злодеяния. Об этом сообщает телеканал Kron4.

Таким образом, в городе предлагается остановить преступления. При этом, градоначальник Лондон Брида выступил инициатором предложения. Средства на реализацию проекта будут взяты с программы социальной поддержки местной афроамериканской общины, которая направлена на развитие молодежи и образования.

Отмечается, что злоумышленникам будут ежемесячно выплачивать по 300 долларов, а также в дальнейшем им планируется дополнительно выплатить 200 долларов в случае достижения определенной цели.

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Кроме того, 1743 владельцев седанов Tesla Model S получат по 625 долларов США компенсации в рамках урегулирования спора на общую сумму в 1,5 миллиона долларов. Чтобы обезопасить владельцев электромобилей от возгорания, Tesla внесла в прошивку ряд исправлений, призванные предотвратить перегрев батареи.

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