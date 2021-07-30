1743 владельцев седанов Tesla Model S получат по 625 долларов США компенсации в рамках урегулирования спора на общую сумму в 1,5 миллиона долларов.

Компанию Илона Маска обвиняли в том, что обновление программного обеспечения временно снизило максимальное напряжение батареи их электрокаров, что вызвало негодование у владельцев, и они подали коллективный иск против гиганта электромобилей, а затем выиграли дело.

CNBC сообщает, что обновление от 2019 года было спешно выпущено вскоре после того, как в Гонконге загорелась Tesla Model S.

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Чтобы обезопасить владельцев электромобилей от возгорания, Tesla внесла в прошивку ряд исправлений, призванные предотвратить перегрев батареи во время зарядки на автомобилях Model S и Model X.

Владелец Model S Дэвид Расмуссен был разгневан тем, что обновление снизило скорость зарядки аккумулятора транспортных средств и максимальную емкость, как следствие сократило дальность пробега. Мужчина организовал коллективный иск против Tesla и дело было передано в суд в августе 2019 года.

"Ограничение снизило время зарядки на 10%, а емкость на 7%. Но все вернулось к заводским настройкам лишь в марте 2020 года после очередного обновления", - заявили юристы владельцев, подавших в суд на Tesla.

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Согласно судебным документам, у 1686 пострадавших транспортных средств было восстановлено максимальное напряжение аккумуляторной батареи, а 57 автомобилей получили замену батареи.

Урегулирование в размере 1,5 миллиона долларов включает гонорары и расходы на адвокатов истцов в размере 410 тысяч долларов.

Согласно расчетным документам, владельцы в США могут рассчитывать всего на 625 долларов компенсации, что "во много раз превышает пропорциональную стоимость временно сниженного максимального напряжения".

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Engadget отмечает, что пострадавшие владельцы из Норвегии могут ожидать до 16 тысяч долларов компенсации в результате судебного процесса в стране по той же проблеме.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Tesla Model S проехала 400 тысяч километров с одной поломкой. Также недавно выяснилось, что Tesla сходит с ума в полнолуние.