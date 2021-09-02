Українській гривні виповнилось 25 років: як відзначали ювілей [ Редактировать ]
Сьогодні у гривні ювілей. Національній валюті виповнилось 25 років. Утім історія про неї згадує ще з часів Київської Русі. Як відзначили круглу дату валюти та що відомо про неї - розкаже Кирило Воронко.
1991 рік, Україна стає незалежною державою, має свою недоторкану територію але не має ще власної валюти. Щоб помʼякшити удар від гіперінфляції, після розпаду СРСР, запровадження гривні відклали. Замість неї у 92-му році ввели тимчасову грошову одиницю -купоно-карбованці. Їх використовували 5 років. І тільки 17 вересня 1996 року гривня стала національною валютою України.
Всього за два тижні, поки реформа тривала, люди обміняли тимчасові гроші на... гривні. Тоді в обіг ввели банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. Перші гроші номіналом від одної до двадцяти гривень надрукували в Канаді. А 50 і 100 - у Великій Британії. Втім, і з дизайном були певні нюанси, розповідає екс-голова Нацбанку Віктор Ющенко.
Віктор Ющенко, ексголова НБУ, третій Президент України:
Десятка, тому що вона найважче давалася. Вона найважче давалася з точки зору дизайну, з точки зору політичної дискусії … ну от уявіть собі: 25 років назад говорити про Мазепу , там скажуть:" ви притомні чи непритомні?" Але цю дискусію нав'язали Нацбанку і ми хотіли бути чесними до нашої національної пам'яті. Банкноти повинні носити ту пам'ять, яка нас окрилює національно, а не пересічно. І тому, на жаль, це була запекла дискусія. На жаль, і ще довго дискусія була у пресі.
У 2008 році комісія з естетики Міжнародного фінансового банку визнала українську гривню однією з п'яти найкрасивіших валют світу. Втім, вона ще й одна з найдавніших. Гривня була основною грошовою одиницею у Київській Русі до 14 століття. Тож при створенні банкноти це врахували.
Віктор Ющенко, ексголова НБУ, третій Президент України:
У Нацбанку позиція була такою: банкноти - це не просто носії вартості вашої праці, це не просто атрибут держави. Це одна із маленьких шкіл, яка вчить, і кожен день вчить, і навіть тих, хто не хоче читать.
Нині українську валюту друкують за сучасними світовими технологіями, але віднедавна - із вітчизняної сировини.
Аліна Старченко, фінансистка:
Зазвичай всіх цікавить на якому папері друкується наша гривня. Да, звичайно, це не звичайний папір. Це спеціальний папір на основі бавовни. Бавовна - це загальноприйнятий матеріал, який використовується для виготовлення паперу. Так, що цікаве, що у зв'язку з тим, що у нас з'явився нещодавно новий номінал -це тисячна купюра, і цікавий факт про неї, що в неї ще додається льон. Це вже український льон, тому це така ще більша українська наша валюта, ще в такому форматі.
У день ювілею в Києві відкрили музей просто неба. Тож дізнатися історію гривні може кожен охочий до кінця вересня. До речі, вхід до музею не коштує ані гривні.
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