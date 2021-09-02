Пандемія в Україні: зафіксували 2, 5 тисячі нових випадків [ Редактировать ]
2 477 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби.
44 пацієнти померло, одужало - майже 900.
Найбільше інфікувань у Києві, на Харківщині та Львівщині - повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.
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