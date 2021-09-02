Сердечный приступ происходит , когда приток крови к сердцу внезапно блокируется, обычно сгустком крови. Для человека жизненно важно, чтобы его диета была полезной для сердца, избегая насыщенных жиров и обработанных пищевых продуктов. Новое крупное исследование показало, что одна из самых значительных диетических замен, которые может сделать человек, помогает значительно снизить риск сердечного приступа или инсульта, передает newsyou.info.

Результаты показали, что высокий уровень потребления натрия и низкий уровень потребления калия связаны с высоким кровяным давлением и повышенным риском инсульта, сердечных заболеваний и преждевременной смерти.

Исследование, которое проводилось Институтом глобального здравоохранения Джорджа, подчеркнуло важность замены поваренной соли заменителем соли с пониженным содержанием натрия и добавлением калия для значительного снижения частоты инсультов, сердечных приступов и смерти.

Результаты, представленные на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже в одночасье и одновременно опубликованные в Медицинском журнале Новой Англии, также показали отсутствие вредных эффектов от заменителя соли.

Ведущий исследователь, профессор Брюс Нил из Института глобального здравоохранения Джорджа, сказал, что масштаб пользы, увиденной в исследовании, мог бы предотвратить миллионы ранних смертей, если бы заменители соли получили широкое распространение.

"Почти все в мире едят больше соли, чем должны. Переход на заменитель соли - это то, что мог бы сделать каждый. Наше исследование не только демонстрирует очевидные преимущества для важных результатов для здоровья, но и снимает опасения по поводу возможных рисков", - сказал он.

Ранее мы писали, от чего чаще всего умирают украинцы.