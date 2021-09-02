Німецькі залізничники зірвали... стоп-кран. Через масштабний страйк у країні зупинилися дві третини поїздів. Чого страйкарі вимагають? І як тепер бути пасажирам? Докладніше - Тетяна Логунова.

На вокзалах німецьких міст - хаос і розгублені пасажири. А на табло розкладу руху - оголошення про скасовані потяги. У Німеччині знову страйкують машиністи локомотивів - уже втретє за останній місяць.

Цього разу акція рекордна за тривалістю - залізничники оголосили, що не виходитимуть на роботу цілих п'ять днів. Тобто, до наступного вівторка. Пасажири - нервують.

Клаудіа, пасажирка:

Це з'ясування стосунків між компанією та профспілками вже набридло. Я маю їхати на реабілітацію у клініку. І не розумію, як туди дістатися. Буду змушена робити чотири-п'ять пересадок, і це з валізою.

Через страйк залізниця скасувала 75 відсотків усіх внутрішніх та міжнародних потягів. Через раз ходять і міські електрички, на яких німці часто їздять на роботу.

Родріго, пасажир:

Я прокинувся дуже рано, бо сьогодні маю вчасно бути на роботі. А моя електричка скасована. Мушу тепер міняти плани.

Зігрід, пасажирка:

І що мені тепер робити? Я щодня їжджу на електричці на роботу. Для мене - це дуже важливо.

Профспілки вимагають від залізничної компанії покращити умови праці машиністів. А саме, підняти їм зарплату на три відсотки та виплатити 600 євро премії за роботу в умовах пандемії. "Дойче Бан" готовий виконати ці умови поетапно. Утім, профспілки чекати не хочуть.

Клаус Везельскі, лідер профспілки німецьких залізничників:

Я дякую усім вам за підтримку. У майбутньому ми вимагатимемо від вас ще більшої солідарності. І у разі потреби - готовності боротися за свої трудові права.

Страждають не тільки пасажири, а й промисловість. Через страйк зупинили і вантажні перевезення, від яких залежить робота великих підприємств.