Нашій гривні - 25. Після розпаду Радянського Союзу українська валюта мала не лише ствердити здобуту незалежність, а перш за все - подолати наслідки інфляції. Отже, якою вона була, наша перша гривня, - розкаже Ірина Розова.

1996 рік. Замість гаманця....

… я носив чемодан весь час, і він був повний грошей...

Носити валізами доводилося рулони карбованців. Поки українці не познайомилися із нею. На заміну знеціненим купонам прийшла гривня.

Ірина Розова, кореспондентка:

Щоправда, народилася гривня ще задовго до її офіційного введення в обіг. Навіть, ще до появи Незалежної України. Навесні 91...Тоді у парламенті прийняли постанову про введення української валюти. І вирішили назвати її – гривня.

Перші банкноти - номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень - створили справжній фурор в українській економіці.

Ірина Розова, кореспондентка:

Виглядала одна гривня тоді ось так: Київський князь Володимир Великий із вусами на лицьовому боці. Руїни Херсонесу - саме там Володимир хрестився - на зворотньому. На початку ж двотисячних дизайн банкноти дещо зазнав змін. Руїни замінили на град Володимира. А самому князю до вусів додали бороду!

Побачила світ у 96-му й одногривнева монета. З одиницею у центрі, написом «гривня» та орнаментом з гілок. А на зворотньому боці - герб України, обрамлений орнаментом з дубових листків та колосків.

На прилавки знову повернулися цінники без п'яти нулів. А сто гривень - за тодішнім курсом відповідали 55 доларам. На ті часи - шалена сума. А вже на початку двохтисячних через інфляцію довелося друкувати банкноту в двісті гривень. А згодом і п'ятисотку. Над дизайном перших українських грошей чаклували Василь Лопата та Борис Максимов. І тодішній комітет з економічних реформ вирішив...

Олександр Савченко, заступник голови Національного банку України (1991-1992):

Чим дрібніше банкнота, тим має бути величніша особистість і самі великі проблеми були з Мазепою. Тому що комуністи виступали категорично проти Мазепи, 10 гривень...

Та чи знають українці видатних діячів, які зображені на купюрах? Ми опитали зо два десятки перехожих.... і обізнаності навіть здивувалися.

Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, Івана Мазепу.

Номінал двадцять гривень - це Іван Франко, номінал 50 гривень - це Грушевський.

На ста - Шевченко!

Двісті гривень - зображена Леся Українка...

Тисячу...на жаль, не тримав в своїх руках такі великі гроші, тому не знаю.

Вот затрудняюсь сказать...давно не видел живьём.

Вернадського.

Особистості, які пропонувалися для тисячної купюри, були різні. Серед них і князь Святослав, і Степан Бандера, і Роман Шухевич. І врешті банкноту прикрасив портрет академіка Вернадського. Труднощі виникали не лише через видатних українців, а і через саму назву грошей.

Олександр Савченко, заступник голови Національного банку України (1991-1992):

Одна була лише проблема, що ми назвали наші монети – копійками. Моя пропозиція була назвати монети шагами - шаг, були такі монети за часів Київської Русі і УНР, але все ж таки перемогла комуністична точка зору і вони почали штампувати копійки, от як назовеш валюту - така її доля.