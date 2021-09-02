Гривня відзначає ювілей: якою була історія української валюти [ Редактировать ]
Нашій гривні - 25. Після розпаду Радянського Союзу українська валюта мала не лише ствердити здобуту незалежність, а перш за все - подолати наслідки інфляції. Отже, якою вона була, наша перша гривня, - розкаже Ірина Розова.
1996 рік. Замість гаманця....
… я носив чемодан весь час, і він був повний грошей...
Носити валізами доводилося рулони карбованців. Поки українці не познайомилися із нею. На заміну знеціненим купонам прийшла гривня.
Ірина Розова, кореспондентка:
Щоправда, народилася гривня ще задовго до її офіційного введення в обіг. Навіть, ще до появи Незалежної України. Навесні 91...Тоді у парламенті прийняли постанову про введення української валюти. І вирішили назвати її – гривня.
Перші банкноти - номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень - створили справжній фурор в українській економіці.
Ірина Розова, кореспондентка:
Виглядала одна гривня тоді ось так: Київський князь Володимир Великий із вусами на лицьовому боці. Руїни Херсонесу - саме там Володимир хрестився - на зворотньому. На початку ж двотисячних дизайн банкноти дещо зазнав змін. Руїни замінили на град Володимира. А самому князю до вусів додали бороду!
Побачила світ у 96-му й одногривнева монета. З одиницею у центрі, написом «гривня» та орнаментом з гілок. А на зворотньому боці - герб України, обрамлений орнаментом з дубових листків та колосків.
На прилавки знову повернулися цінники без п'яти нулів. А сто гривень - за тодішнім курсом відповідали 55 доларам. На ті часи - шалена сума. А вже на початку двохтисячних через інфляцію довелося друкувати банкноту в двісті гривень. А згодом і п'ятисотку. Над дизайном перших українських грошей чаклували Василь Лопата та Борис Максимов. І тодішній комітет з економічних реформ вирішив...
Олександр Савченко, заступник голови Національного банку України (1991-1992):
Чим дрібніше банкнота, тим має бути величніша особистість і самі великі проблеми були з Мазепою. Тому що комуністи виступали категорично проти Мазепи, 10 гривень...
Та чи знають українці видатних діячів, які зображені на купюрах? Ми опитали зо два десятки перехожих.... і обізнаності навіть здивувалися.
Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького, Івана Мазепу.
Номінал двадцять гривень - це Іван Франко, номінал 50 гривень - це Грушевський.
На ста - Шевченко!
Двісті гривень - зображена Леся Українка...
Тисячу...на жаль, не тримав в своїх руках такі великі гроші, тому не знаю.
Вот затрудняюсь сказать...давно не видел живьём.
Вернадського.
Особистості, які пропонувалися для тисячної купюри, були різні. Серед них і князь Святослав, і Степан Бандера, і Роман Шухевич. І врешті банкноту прикрасив портрет академіка Вернадського. Труднощі виникали не лише через видатних українців, а і через саму назву грошей.
Олександр Савченко, заступник голови Національного банку України (1991-1992):
Одна була лише проблема, що ми назвали наші монети – копійками. Моя пропозиція була назвати монети шагами - шаг, були такі монети за часів Київської Русі і УНР, але все ж таки перемогла комуністична точка зору і вони почали штампувати копійки, от як назовеш валюту - така її доля.
Але економісти і зараз не полишають надії щодо перейменування монет. І припускають, що статися це може вже за три роки.
по теме
Сьогодні у гривні ювілей. Національній валюті виповнилось 25 років. Утім історія про неї згадує ще з часів Київської Русі. Як відзначили круглу дату валюти та що відомо про неї - розкаже Кирило Воронко.
На четверг, 2 сентября, Национальный банк Украины установил курс валют
У Міністерстві цифрової трансформації вважають, що в недалекому майбутньому електронну гривню можна буде використовувати для нарахування грошових субсидій
Начальник отдела морской археологии Израильского управления древностей Яакив Шарвит отметил, что монеты могли принадлежать старинном кораблю, который плавал по Средиземному морю
На магістральному полігоні Харківщини випробували газорегуляторні пункти. Трубами пустили суміш газу та водню. Нею планують замінити класичне - блакитне паливо. Бо так для екології безпечніше.