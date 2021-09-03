В Албанії сформували новий жіночий уряд [ Редактировать ]
Албанія сформувала новий уряд, більшість у якому - жінки.
З 16 членів - жінок 12. Із них чотири міністерки є новачками в політиці. Свої обов'язки в уряді Еді Рами продовжить виконувати лише міністр у справах Європи і закордонних справ.
Нагадаю, у червні парламент Албанії проголосував за відставку президента Іліра Мети. Його звинувачували у закликах до насильства та порушень конституції.
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