Албанія сформувала новий уряд, більшість у якому - жінки.

З 16 членів - жінок 12. Із них чотири міністерки є новачками в політиці. Свої обов'язки в уряді Еді Рами продовжить виконувати лише міністр у справах Європи і закордонних справ.

Нагадаю, у червні парламент Албанії проголосував за відставку президента Іліра Мети. Його звинувачували у закликах до насильства та порушень конституції.