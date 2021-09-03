В США ураган "Айда" забрав майже півсотні життів [ Редактировать ]
Ураган "Айда" і далі вирує в США. Негода вже забрала 46 життів.
Більшість загиблих опинилися у пастці у власному автомобілі. За останні дні "Айда" дещо ослабла, проте досі несе за собою потужні зливи. Від повеней уже постраждали Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Коннектикут і Меріленд.
У трьох штатах запровадили режим надзвичайної ситуації. Негода понівечила будинки, повалила дерева та порвала лінії електропередач. Нагадаю, ураган "Айда" отримав четверту категорію небезпеки з п'яти можливих. Буря обрушилася на південь США 29 серпня.
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Жертвами негоди стали вже шестеро людей. Зокрема, двоє - співробітники енерго-компанії, які загинули, намагаючись відновити електро-мережу.
Так місцева влада хоче уникнути мародерства та грабіжництва на період, поки місто та його околиці знеструмлені внаслідок урагану "Айда". За словами правоохоронців, у Новому Орлеані активізувалися грабіжники та, як наслідок, зріс рівень злочинності.
Йому вже надали четверту категорію потужності із п'яти можливих. Вітер зі швидкістю 240 кілометрів на годину зносить усе на своєму шляху.
Одна людина загинула у США через потужний ураган Іда. Шторм четвертої категорії набрав сили і вдарив по Луїзіані. Найбільше перепало місту Новий Орлеан.
Перша повінь у історії Нью-Йорка, восьмеро людей загинули. До "Великого Яблука" докотився ураган "Айда".