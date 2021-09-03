Ураган "Айда" і далі вирує в США. Негода вже забрала 46 життів.

Більшість загиблих опинилися у пастці у власному автомобілі. За останні дні "Айда" дещо ослабла, проте досі несе за собою потужні зливи. Від повеней уже постраждали Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Коннектикут і Меріленд.

У трьох штатах запровадили режим надзвичайної ситуації. Негода понівечила будинки, повалила дерева та порвала лінії електропередач. Нагадаю, ураган "Айда" отримав четверту категорію небезпеки з п'яти можливих. Буря обрушилася на південь США 29 серпня.