В США планують побудувати мережу авіаперевезень [ Редактировать ]
NASA починає тестувати повітряне таксі. До 2024 року планують запустити перші рейси.
Агентство тестуватиме такий авіатранспорт уперше. Вимірюватимуть рівень шуму під час злету, польоту й посадки повітряного таксі. Команда також перевірить безпеку польотів. Випробування триватиме до десятого вересня.
За три роки планують побудувати цілу мережу авіаперевезень у США.
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За три роки планують побудувати цілу мережу авіаперевезень у США.
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