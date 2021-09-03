В город Умань, который находится в Черкасской области, перед приездом паломников-хасидов, которые будут отмечать праздник Рош ха-Шана возле могилы своего духовного наставника Рабби Нахмана, привезли средства индивидуальной защиты и антисептики. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, на территории, где будут проходить празднования развернули палатки "Красного Креста". Также туда привезли 190 тысяч медицинских масок и около 20 тысяч антисептических средств. Известно, что в санитарных палатках каждый паломник сможет получить средство защиты, а также консультацию.

Отмечается, что в случае необходимости, паломники смогут получить стационарную помощь. Там развернули основные и резервные койки. При этом Центр общественного здоровья запустил горячую линию, где хасиды смогут получить необходимую консультацию как на английском языке, так и на иврите. В Умани сейчас 30% жителей получили хотя бы одну дозу прививки от COVID-19.

Читайте также, на территорию Украины для празднования 5782 еврейского Нового года "Рош ха-Шана" приехали 5 тысяч хасидов-паломников. В настоящее время хасиды находятся не только на территории Умани, но и в других городах.

Кроме того, в Одесской области пограничники задержали микроавтобус, перевозивший паломников-хасидов без документов. За его рулем находился 35-летний гражданин Украины, а в салоне - 11 иностранных граждан, рассказали, что ехали на "старинное кладбище", а документы "оставили" в отеле в Умани.

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