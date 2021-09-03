У Польщі запровадили надзвичайний стан. Він розповсюджується на прикордонну територію з Білоруссю. Причиною стала міграційна криза. А також майбутні навчання російської армії. Що відбувається на межі Польщі та Білорусі - дивіться у нашому матеріалі.

Колючий дріт заввишки два з половиною метри оперізує все більше території. Польща відгороджується від сусідньої Білорусі, щоби зупинити потік людей, які незаконно пробираються до країни. Цей паркан має простягнутися на 180 кілометрів лісами. Місцевим дуже незвично бачити зведення.

Магда, жителька прикордонного села:

Я вважаю, що це необхідність у такій ситуації. Щодня ми бачимо, як багато роботи у прикордонників. Розуміємо, що чимало людей втікають від війни, але ж це можна зробити іншим способом - через законні прикордонні пункти, де можна попросити захисту та притулку.

На Магду та інших мешканців цього села тепер поширюється надзвичайний стан. Він діятиме вздовж усього східного кордону та охопить понад 180 міст та сіл. На цій території заборонили проведення масових заходів. А також не дозволяють приїжджати без поважної причини.

Блажей Спичальський, речник Президента Польщі:

Цим рішенням Польща демонструє, що вона бере відповідальність за власні кордони, а також за кордони Європейського Союзу. Ми мусимо вживати заходи, щоби гарантувати безпеку, це є підставою рішення Президента щодо введення надзвичайного стану.

За останній місяць Польща зафіксувала рекордну кількість спроб незаконного перетину кордону з Білорусі - близько трьох з половиною тисяч. До сусідньої Литви за останній час прибуло ще понад чотири тисячі нелегальних мігрантів.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Ситуація на кордоні з Білоруссю кризова. Тому що режим Президента Лукашенка вирішив відправляти людей, переважно з Іраку - на польську, литовську та латвійську територію, щоби дестабілізувати ситуацію в наших країнах. Ми мусимо зупинити гібридну агресію, яка триває за сценарієм Мінська.