Смертельна ДТП на Львівщині: фура вилетіла на тротуар з пішоходами [ Редактировать ]
Моторошна аварія на Львівщині. Некерована фура вилетіла на тротуар з пішоходами, знесла електроопору і протаранила магазин. Загинули чотири людини.
Це водій вантажівки, дві жінки та неповнолітня дівчинка-пішохід. Ще за життя одного постраждалого борються медики. На місці ДТП працюють слідчі.
Світлана Добровольська, речниця ГУ Нацполіції у Львівській області:
Від отриманих травм на місці загинув водій вантажівки та ще дві жінки. Окрім того, тілесні ушкодження отримала неповнолітня дівчина-пішохід, вона була доставлена в лікарню, але незважаючи на зуслли медиків, померла в медичному закладі.
по теме
Аварія сталася в Дрогобицькому районі на автомагістралі "Мостиська-Самбір-Борислав". Зіткнулися два легковики.
ДТП произошло 3 сентября, около 16:20, на улице Самборской. Водитель седлового тягача Renault не справился с управлением, выехал на тротуар, сбил электроопору и въехал в продуктовый магазинчик
Це сталося ще місяць тому, але розголос у медіа ця історія отримала лише тепер.
На Арсенальній площі водій вантажівки вирішив скоротити шлях і заїхав на периметр фонтану.
В Дніпрі у спальному районі здетонував невідомий предмет в автомобілі. Водій травмований, але живий. А от криміналісти нині з'ясовують, що ж вибухнуло?