В международном аэропорту Львова совершило аварийную посадку воздушное судно, принадлежащее авиакомпании Wizz Air. Об этом сообщает пресс-служба воздушных ворот.

Самолет Airbus A320, который следовал по маршруту "Ларнака - Львов", подал сигнал "тревога" в связи с поломкой передней стойки шасси.

Отмечается, что в момент аварии и посадки на территории воздушных ворот на борту авиалайнера находился 131 пассажир, при этом никто из них не получил травм.

Ранее мы писали, что самолет авиакомпании Wizz Air, который летел из польского Катовице в Запорожье, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку. Решение было принято сразу после взлета, но из-за полных топливных баков самолет около часа кружил над аэропортом Катовице.

Кроме того, в Одессе произвел аварийную посадку самолет C-130 Hercules военно-воздушных сил США. Самолет ВВС США летел в Одессу из базы Рамштайн в Германии и по пути у него отказал один из четырех двигателей, после экстренного приземления экипаж занимался устранением проблем.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.