Летевший в Запорожье самолет Wizz Air совершил аварийную посадку [ Редактировать ]
Во вторник, самолет авиакомпании Wizz Air, который летел из польского Катовице в Запорожье, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку. Об этом пишет польское издание RMF.
В результате инцидента никто не пострадал.
Пилот решил совершить вынужденную посадку из-за технической неисправности шасси. Решение было принято сразу после взлета, но из-за полных топливных баков самолет около часа кружил над аэропортом Катовице, поскольку для безопасной посадки необходимо снизить массу.
Представитель аэропорта заявил:
Эта модель самолета не может сливать топливо, поэтому оно было выработано во время полета возле нашего аэропорта.
Посадка производилась при содействии спасательно-пожарной службы аэропорта и пожарной части, но необходимости в их вмешательстве не было.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.
Также мы писали о том, что в Киеве "заминировали" правительственный квартал.
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