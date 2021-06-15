Во вторник, самолет авиакомпании Wizz Air, который летел из польского Катовице в Запорожье, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку. Об этом пишет польское издание RMF.

В результате инцидента никто не пострадал.

Пилот решил совершить вынужденную посадку из-за технической неисправности шасси. Решение было принято сразу после взлета, но из-за полных топливных баков самолет около часа кружил над аэропортом Катовице, поскольку для безопасной посадки необходимо снизить массу.

Представитель аэропорта заявил:

Эта модель самолета не может сливать топливо, поэтому оно было выработано во время полета возле нашего аэропорта.

Посадка производилась при содействии спасательно-пожарной службы аэропорта и пожарной части, но необходимости в их вмешательстве не было.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали аэропорт и ряд медучреждений. Для проверки этой информации на место происшествия выехали полицейские и представители профильных служб.

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