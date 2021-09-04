Омбудсменка Людмила Денісова просить направити законопроект про олігархів на висновок у Венеціанську комісію. Відповідного листа уповноважена з прав людини написала голові Верховної Ради.

Каже, в нинішньому варіанті документ ухвалювати не можна, бо це - неминуча дорога в Конституційний суд. І в зал на голосування його потрібно виносити лише після висновків експертів Ради Європи з питань конституційного права.

Нагадаю, законопроєкт про боротьбу з олігархами Рада ухвалила у першому читанні 1 липня. Тоді за нього проголосували 275 депутатів. В планах нардепів цей документ стоїть на осінь. Щоправда, розгляд може затягнутися, бо вже подано понад тисячу поправок.