Людмила Денісова: законопроект про олігархів повинен пройти Венеціанську комісію [ Редактировать ]
Омбудсменка Людмила Денісова просить направити законопроект про олігархів на висновок у Венеціанську комісію. Відповідного листа уповноважена з прав людини написала голові Верховної Ради.
Каже, в нинішньому варіанті документ ухвалювати не можна, бо це - неминуча дорога в Конституційний суд. І в зал на голосування його потрібно виносити лише після висновків експертів Ради Європи з питань конституційного права.
Нагадаю, законопроєкт про боротьбу з олігархами Рада ухвалила у першому читанні 1 липня. Тоді за нього проголосували 275 депутатів. В планах нардепів цей документ стоїть на осінь. Щоправда, розгляд може затягнутися, бо вже подано понад тисячу поправок.
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