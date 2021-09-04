Завод "Більшовик" піде з молотка. Уряд затвердив умови приватизації колишнього промислового гіганта. У Фонді держмайна натомість переконані: з інвесторами проблем не буде. Територія заводу - ласий шматок. Майже в центрі столиці, і поруч метро.

Скільки хочуть виторгувати за "Більшовик"? І хто погасить мільйонні борги підприємства? Відповіді шукали наші кореспонденти.

Завод "Більшовик" піде з молотка! І проведуть аукціон вже наприкінці жовтня - на початку листопада. Кабмін затвердив умови приватизації.

Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна:

Те, що цінне і важливе для виробництва, буде обов'язково передано для Укроборонпрому, а те виробництво, яке має перспективу, повинне бути опрацьоване і повинне бути перенесено в філію заводу і здійснювати додаткові інвестиції в обсязі 37 млн. грн.

Виробництво найімовірніше перенесуть на Черкащину. Там - філіал заводу. Стартова ціна лоту - майже мільярд 400 мільйонів гривень. Це мінімум. Ціна на аукціоні може зрости. Ці кошти підуть у бюджет. Але інвестор має погасити ще всі борги підприємства.

Дмитро Сенниченко, голова Фонду державного майна:

Серед соціальних умов - це виплата зарплатної заборгованості і єдиного соціального внеску працівникам, бо люди, багато хто, навіть не може піти на пенсію, не отримавши ці зарплати. Це виплата податків і інших боргів в обсязі під 500 млн. грн.

Борги ці накопичувалися роками. Колись успішний перший київський машинобудівний завод був заснований ще 139 років тому. Тут виробляли устаткування для різних видів промисловості. Та нині - із 20 цехів, частково працює лише два. Деякі приміщення здають у оренду. І це головний дохід підприємства.

Та цього не вистачає ані на зарплати, ані на земельний податок. Решта об'єктів на величезній території простоюють. Тому продати - єдиний вихід. Експерти переконані: такий лот може зацікавити багатьох інвесторів. Адже це - 33 гектари землі майже в центрі столиці.

Олександр Лємєнов, юрист:

"Більшовик", як цілісний майновий комплекс майбутнього, наприклад офіси, приміщення, або житлова нерухомість - це фантастично класний об'єкт. За підрахунками експертів, до мільйона квадратних метрів можна збудувати там нерухомості.

Юрій Піта, президент Асоціації фахівців із нерухомості України:

Це є інфраструктура, і проспект Перемоги все ж таки поруч, тобто дуже хороша транспортна розв'язка. По-третє, на цій території вже є комунікації, вони вже існують, вони були змонтовані ще за часів будівництва заводу, отже це також дуже привабливо для інвестора.

Та в бочці меду є ложка дьогтю. Ризиків, які можуть відлякати потенційних інвесторів, вистачає.

Олександр Лємєнов, юрист:

Перш за все - судові рішення, якими можуть скасовувати будь-які приватизаційні аукціони. Перше. Друге - робота органів правопорядку і прокуратури. Ну і звісно певний політичний тиск.

Ще один нюанс. Столиця давно поклала око на цех номер п'ять. Це будівля біля самого Шулявського мосту. І територія під нею потрібна місту під розбудову транспортної розв'язки. У Фонді держмайна переконують: Київ може встигнути до аукціону викупити це приміщення. Або ж уже потім - придбати його в нового інвестора.

Загалом, від приватизації, малої і середньої, бюджет цього року вже поповнився на два мільярди гривень. І ще очікують - від малої середньої приватизації - іще мільярд. І об'єкти великої приватизації повинні в жовтні-листопаді-грудні принести ще п'ять-шість-вісім. Подивимось скільки.

Окрім "Більшовика" цього року точно піде з молотка ще й "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" і "Президент-готель".