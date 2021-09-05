Карантин вследствие пандемии коронавируса вынудил большинство из нас перейти на удаленный режим работы. Кто-то после ослабления локдауна смог выйти в офис, но большая часть жителей планеты по-прежнему осталась работать на дому, пользуясь Zoom или другими сервисами для конференц-связи.

Но есть одна проблема: не у всех дома есть ноутбуки – огромный процент пользователей пользуется настольными компьютерами, в которых нет веб-камеры, встроенного микрофона, а вместо наушников – обычные стереоколонки. Один из таких "счастливчиков" автор этого обзора.

Именно для таких случаев недавно вышедшая на рынок Украины компания AVerMedia представила специальный набор для тех, кто работает за десктопами – AVerMedia Conference KIT 317, состоящий из гарнитуры и веб-камеры для организации домашнего удаленного офиса или игровых стримов.

Давайте знакомиться с этим комплектом поближе в обзоре от "Подробностей".

Технические характеристики:

Веб-камера:

Интерфейс: USB 2.0

Сенсор: 1/2.7“ CMOS

Разрешение фото: 2 МП

Максимальное разрешение видео: 1080p/30 fps

Угол обзора: горизонтальный 65°

Тип фокуса: фиксированный

Рабочее расстояние: 40 – 100 см

Видео режим: MJPEG

Шторка для приватности: присутствует

Микрофоны: двойные

Размеры: 90 x 53 x 47 мм

Вес: 130 грамм

Длина кабеля: 1.5 м

Гарнитура:

Диаметр динамиков: 40 мм

Частотный диапазон: 20 – 20,000 Гц

Импеданс: 32 Ω

Чувствительность: 114 ±3 Дб

Длина кабеля: 2.2 м

Комплект

Комплект AVerMedia Conference KIT 317 вмещается в достаточно большую картонную коробку, оформленную в приятных белых тонах с изображением аксессуаров, находящихся внутри.

На обратной стороне краткое описание ключевых возможностей комплекта на разных языках мира, включая русский. Так производитель обещает, что покупатель получит:

Веб-камеру высокого разрешения 1080p;

Встроенную защитную шторку для обеспечения приватности;

Гибкую фиксацию с 360-градусным поворотом;

Высококачественную USB-гарнитуру;

Plug and Play.

Внутри коробки аккуратно упакована гарнитура, веб-камера и съемный микрофон. Все они заботливо упакованы в отдельных коробочках, чтобы каждый аксессуар покупатель получил в ценности и сохранности.

Веб-камера

Веб-камера AVerMedia Conference KIT 317 представляет собой горизонтально расположенный цилиндр с легко скользящей шторкой, закрепленной на корпусе – достаточно сдвинуть ее влево и она прикроет окуляр видеокамеры.

Корпус выполнен из очень прочного черного пластика с матовым покрытием и перфорированными вставками по бокам под стиль микрофона.

Камера намертво прикручена на поворотной платформе и поворачивается на 360 градусов. Сама платформа выполняет сразу две функции: подставки и крепления.

В первом случае она просто позволяет разместить "вебку" на столе под любым углом уклона, а во втором – надежно крепится на верхнем торце любого монитора благодаря противоскользящим проставкам. Дополнительно внизу веб-камеры есть отверстие для крепления к штативу.

Веб-камера обладает разрешением в 2 МП для фотографий или 1920 х 1080 (Full HD) с частотой 30 Гц. CMOS-датчик с фиксированным фокусом 1/2,7 дюйма. Объектив обладает диафрагменным числом 2,0, что дает широкий угол обзора 65 градусов.

Гарнитура

Гарнитура AVerMedia Conference KIT 317 получилась с закрытым типом с большими 40-мм и мягкими амбушюрами с покрытием из кожзама, полностью изолирующие пользователя от внешних звуков.

Драйвер динамика реагирует на частотный диапазон от 20 до 20 000 Гц, то есть полный диапазон, который может слышать человеческое ухо. Импеданс составляет 32 Ω. Чувствительность в пределах 114 ±3 Дб.

Оголовье регулируемое и обладает складываемыми шарнирами для удобной транспортировки. Для длинных онлайн-бесед предусмотрена мягкая вставка в оголовье, которая оберегает голову от сдавливания.

Кабель обладает длиной в 2,2 метра, чего достаточно даже если компьютер будет стоять очень далеко под столом.

На кабеле находится регулятор громкости и большой механический переключатель для отключения микрофона с видимой шкалой режима.

Микрофон, как уже было оговорено ранее, съемный и очень легко крепится в нижний торец правой амбушюры через 3,5 мм порт.

Тестирование на практике

Оба аксессуара из набора AVerMedia Conference KIT 317 очень просты в использовании. Подключаются они через порты USB 2.0 и не требуют никаких драйверов – автоматически определяются как в Windows 7, 8.1 или 10, так и в macOS и даже Linux. Проще говоря, подключил и работаешь.

Веб-камера и гарнитура автоматически определяется в Zoom, Skype Meet Now, Microsoft Teams, Facebook Messenger, Viber и других популярных приложениях для видеозвонков и конференц-связи.

Для тонких настроек можно воспользоваться бесплатной утилитой Camengine Lite, которая поможет отрегулировать яркость, контрастность, гамму, отрегулировать компенсацию мерцания под 50/60 Гц или провести небольшую цветокоррекцию.

На практике качество веб-камеры AVerMedia Conference KIT 317 оказалось не хуже хваленой "вебки" MacBook: изображение чистое, достаточно яркое, обладает хорошей контрастностью и широким углом обзора. Правда 30 Гц дают о себе знать небольшими смазываниями при резких движениях.

Пример фотографии на AVerMedia Conference KIT 317

Что касается гарнитуры, наушники обеспечивают чистый звук. Шумоподавление идет как из динамика, так и из микрофона. Динамики наушников умеренно чувствительны. Среднечастотная характеристика хорошая, подходит для использования в качестве комплекта как для конференц-связи, так и для прослушивания музыки.

Микрофон получился даже чрезмерно чувствительным, так что не стоит прибегать к повышению голоса – собеседники слышат превосходно, а при повышении голоса даже может проявиться легкий треск, характерный при превышении частотного диапазона.

Итог

Avermedia Video Conference KIT 317 – это хороший стартовый набор для тех, кто ищет одновременно качественную веб-камеру и добротные наушники для стриминга или онлайн-телеконференций в нашу эпоху удаленной работы и изолированных развлечений. Комплект стоит недорого, подключается легко, а пользоваться им предельно просто. Рекомендуем!

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