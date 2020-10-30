Осенью этого года на рынке беспроводных Bluetooth-наушников в доступном сегменте появилось заманчивое предложение от Panasonic — модель RB-HX220B.

Японский производитель пообещал нам мощный бас и большую автономность работы от одного заряда — до 23 часов. И все это в наушниках стоимостью в 1199 гривен ($42). Неужели все это можно получить при минимальной цене? Давайте проверим на практике.

Сперва давайте рассмотрим детально технические характеристики:

Модель: RB-HX220

Версия Bluetooth: 5.0

Поддержка профилей Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP

Динамик: 40 мм

Частота: 20 Гц-20 кГц

Рабочее расстояние: до 10 метров

Чувствительность: 97 ± 3 дБ при 1 кГц

Аккумулятор: 3,7В 430 мАч

Время работы: 23 часа (при уровне звука 80%)

Время в режиме ожидания: до 200 дней

Распаковка

Упакованы Panasonic RB-HX220B достаточно скромно и стандартно для устройств бюджетного сегмента от производителя.

Внутри большой картонной коробки, оформленной в характерную фирменную расцветку с нанесением фотографий гарнитуры, находится пластиковый транспортный блистер, в котором прочно закреплены наушники.

Вместе с ними есть еще MicroUSB кабель для зарядки и инструкция — вот и весь комплект.

Внешний вид

RB-HX220B не использует яркую расцветку. Вместо этого Panasonic следует тренду, который начал в свое время Beats и многие другие модели наушников: спокойные и стильные матовые оттенки серого с отделкой под металл. Выглядят они очень красиво и создают впечатление дорогого гаджета.

На фотографиях кажется, будто наушники стальные, но это не так ­– материал корпуса полностью выполнен из пластика. Металл присутствует в оголовье и механизме складывания.

Но несмотря на то, что в основе конструкции используется пластик, это ничуть не повлияло на прочность корпуса.

Матовая поверхность в купе с качественным материалом изготовления доказали свою износостойкость – за несколько недель интенсивного использования наушники ничуть не протерлись и не поймали ни единой царапины. Хотя чехол, конечно, не помешал бы.

Наушники получились не просто приятными на вид, но и удобными. Panasonic RB-HX220B очень легкие из-за все того же пластика, благодаря чему практически не ощущаются во время использования.

Несмотря на свой относительно компактный размер, регулировка оголовья позволяет использовать их на такой крупной голове, как моя. При этом они не давят и н парят благодаря поролоновым вставкам, покрытым кожзамом. В то же время оголовье достаточно упругое, чтобы прочно удерживаться на голове даже во время активного движения или бега.

Большие и закрытые 40 мм амбушюры надежно изолируют слушателя от внешних шумов, создавая условия для комфортного прослушивания музыки без отвлечения на посторонние звуки. Мягкая подкладка амбушюр не доставляет ощущения дискомфорта даже через три часа беспрерывного использования.

Эргономика и элементы управления

Все кнопки и порты подключения вынесены на левый наушник.

Управление Panasonic RB-HX220B осуществляется четырьмя кнопками: качелькой громкости с цифровым понижением и увеличением громкости и переключением треков при длительном нажатии, кнопкой включения/сопряжения, и отдельной клавишей управления уровня баса.

Все кнопки находятся на достаточном удалении друг от друга, чтобы их можно было безошибочно нащупать "вслепую", не снимая гарнитуры.

Портов подключения всего два: порт для зарядки встроенного аккумулятора через MicroUSB, а также 3,5 мм миниджек для подключения по проводу.

Рядом еще расположен светодиодный индикатор зарядки и подключения. Он горит красным при зарядке и синим при подключении по Bluetooth.

Подключение и настройка ничем не отличается от других беспроводных гарнитур. После включения гаджет автоматически переходит в режим сопряжения. Определяются наушники, как модель RB-HX220B и без проблем подключаются к Windows 10, macOS 10.15 и Android в один клик.

Наличие микрофона превращает Panasonic RB-HX220B в гарнитуру и позволяет отвечать на звонки. Кнопка питания в этом случае отвечает за принятие и завершение звонка. Увы, у наушников нет шумоподавления, поэтому фоновые звуки будут слышны во время разговора.

Звук

Подошли мы к самому главному – как же они звучат на практике. А к звуку, как выяснилось, претензий нет вообще.

Если в модели Panasonic RP-HF410B были недочеты по некоторым искажениям и недостаточной насыщенности, то у RB-HX220B с этим полный порядок – звук хорошо сбалансированный, чистый и детальный на всех частотах.

Басс делает музыку более насыщенной благодаря системе X-BASS, но ее лучше использовать в уместных музыкальных жанрах, например, рэпе или роке, а в классике они лишние.

Недостаток у звука только один поддержка одного кодека SBC. Но это можно ощутить только при прослушивании музыки с полным набором кодеков вроде FLAC, а если вы слушаете потоковые сервисы Spotify, YouTube или Apple Music, то вы этого недостатка даже не заметите – звук будет идеальным на уровне с более дорогими моделями.

А вот при подключении по проводу 3,5 мм про насыщенный басом звук можно забыть, он становится более пресным и не таким громким. Зато в таком случае не потребляет заряд аккумулятора.

Также несмотря на отсутствие технологии шумоподавления, "уши" обеспечивают плотный и изолированный обват, поэтому хорошо справляется с защитой от внешнего шума.

Автономность

Полного заряда встроенной аккумуляторной батареи хватает для 23 часов воспроизведения музыки за счет емкости батареи в 430 мАч. Мой максимальный показатель составил 22 часа при уровне громкости в 80%.

На практике вы будете очень редко их заряжать. Я наушники подключал к зарядке раз в 4-5 дней.

При необходимости всего 15 минут зарядки обеспечивают до трех часов непрерывной работы.

Итог

Компания выпустила отличные недорогие и качественные наушники Panasonic RB-HX220B. Приятный вид, складываемый форм-фактор, легкий вес, очень качественный звук с басами и впечатляющее время автономной работы ­– главные достоинства гаджета, на которые стоит обратить внимание при выборе.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как мы делали обзор на гарнитуру Panasonic RP-HTX20B.