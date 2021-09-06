На цю хвилину до Умані на святкування юдейського нового року Рош га-Шана вже прибуло понад 25 тисяч хасидів. Сьогодні з першою зіркою на небі вони зустрічатимуть новий 5782 рік від створення світу. Гуляння триватимуть до завтрашнього вечора.

Що зараз відбувається в Умані Станіслав Кухарчук розкаже.

Ось так поліція перевіряє кожен автобус чи машину, які завертають у паломницький квартал. Заходи безпеки посилені. Щоб потрапити на вулицю Пушкіна, де похований юдейський праведник Цадик Нахман, треба пройти щонайменше три блокпости.

Проводимо поверхневу перевірку, щоб не було заборонених речей, наркотиків, зброї, вибухівки. Щоб не було ніяких провокацій.

До Умані вже прибули понад 25 тисяч хасидів з усіх країн світу. За легендою, наступний рік буде вдалим, якщо його зустріти на могилі пророка. Святкування триватимуть щонайменше два дні. За цей час місцеві жителі намагаються підзаробити. Хтось здає в оренду житло, хтось торгує крамом, хтось підвозить паломників.

Всі торгуються - я називаю більшу, вони називають меншу, ну і десь сходимось по середині.

Доки українці працюють, хасиди - святкують. Охайністю під час гулянь паломники не вирізняються. Квартал майже потопає в смітті. Та на це віряни особливої уваги не звертають. На новий рік Цадик Нахман заповідав їм радіти життю - пити, їсти, співати й танцювати.

Бару Фіхман, громадянин Ізраїлю:

Раби Нахман завещал приезжать к нему вело, тут люди со всего мира вместе празднуют, кушают. И вместе кушают, празднуют, веселяться вместе. Молятся.

Та й протиепідемічні заходи для празникувань не завада. Маски та антисептики у хасидів радше виняток, аніж правило. Хоча одноразові пов'язки їм видають у всіх синагогах. Щоправда, хворих на Ковід серед паломників уже виявили.

Сьогодні, із появою першої зірки на небі, хасиди сядуть за святкові столи й зустрічатимуть 5782 рік від початку створення світу. Ці гуляння триватимуть аж до вечора вівторка.