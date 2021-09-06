Родственники жертв пассажирского лайнера Boeing 777, потерпевшего крушение на Донбассе в июле 2014 года, обвинили Россию во лжи. Они заявили об этом во время судебных слушаний в Нидерландах.

Так, голландка Ван дер Стин, потерявшая в авиакатастрофе отца и мачеху, обратилась к "русскому режиму", обвинив страну во лжи на русском языке.

"Они лгут, мы знаем, что они лгут. Они знают, что мы знаем, что они лгут", - сказала она.

Женщина отметила, что она выступила с таким заявлением ко всем тем, кто слушает сегодня заседание "от имени российского режима".

"Я хочу, чтобы было известно, что я знаю, в чем лежит ответственность...ложь - это знакомая тактика в этой игре, через которую мы стремимся раскрыть правду", - отметила Ван дер Стин.

Кроме того, гражданка Австралии Ванесса Ризк, которая потеряла в авиакатастрофе родителей, назвала президента России Владимира Путина и его правительство "политическим кошмаром, который привел к краху".

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