Индийская компания Hetero получила разрешение от органов здравоохранения на экстренное создание генерической версии препарата Roche Holding AG's (ROG.S). Этот препарат будут использовать для лечения пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19.

Отмечается, что лекарство планируют выпустить до конца месяца под торговой маркой Tocira. Производить препарат будут на заводе в Хайдарабаде.

"Roche Holding AG's (ROG.S) COVID-19 - снижает риск смерти среди пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, а также сокращает время восстановления и снижает потребность в искусственной вентиляции легких",- сообщили в компании.

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Кроме того, в Израиле детей будут вакцинировать от коронавируса на территориях школ во время занятий. Учебный год в стране начнется 1 сентября, такое решение было принято во избежание массового закрытия школ из-за пандемии COVID-19.

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