Лідерку мінських протестів засудили до 11 років тюрми [ Редактировать ]
11 років за ґратами. Такий вирок суд у Мінську оголосив для білоруської опозиціонерки Марії Колеснікової. Вона була однією з лідерок протестного руху проти режиму Лукашенка.
Спецслужби намагалися вивезти жінку з країни, але активістка порвала на кордоні свій паспорт і опинилася в СІЗО. Разом з Марією судили адвоката Максима Знака. Йому дали 10 років. І Колеснікова, і Знак - входили до Координаційної ради опозиції.
Підсудних звинуватили у закликах до дій, що загрожують нацбезпеці, створенні екстремістського угруповання та у змові з метою захоплення влади. Ніхто з них провини не визнав. Євросоюз закликає Білорусь негайно звільнити засуджених.
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