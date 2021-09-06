11 років за ґратами. Такий вирок суд у Мінську оголосив для білоруської опозиціонерки Марії Колеснікової. Вона була однією з лідерок протестного руху проти режиму Лукашенка.

Спецслужби намагалися вивезти жінку з країни, але активістка порвала на кордоні свій паспорт і опинилася в СІЗО. Разом з Марією судили адвоката Максима Знака. Йому дали 10 років. І Колеснікова, і Знак - входили до Координаційної ради опозиції.

Підсудних звинуватили у закликах до дій, що загрожують нацбезпеці, створенні екстремістського угруповання та у змові з метою захоплення влади. Ніхто з них провини не визнав. Євросоюз закликає Білорусь негайно звільнити засуджених.