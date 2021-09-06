Мітинг авіаційників у Харкові: люди вимагають свою зарплату [ Редактировать ]
У Харкові мітингують авіаційники. Багато років їм боргують зарплату, крім того, перспектив на їх погашення люди не бачать, бо ж завод вже 7 років не продає нових літаків. Як зарадити ситуації та як відновити авіабудівництво, з'ясовували наші кореспонденти.
Робітники Харківського авіаційного заводу зранку не в цехах, а біля прохідної. Із тисячі трьохсот працівників роботу мають лише десята частина.
Люди получают от тысячи - кто меньше тысячи. Кто там две тысячи. Но если выводят, то один-два раза в неделю.
Харківське державне авіаційне виробниче підприємство працює з 80-тих років. У ті часи тут виготовляли літаки за розробками Антонова. Та зараз - замовлень немає. Останній літак здали у 2014. У цехах досі стоять покинуті - два майже готових Ан-140 та кілька Ан-74. А працівникам заводу - заборгували великі суми.
Тетяна, робітниця заводу:
У меня 100 с чем-то тысяч долга. И я не уверена, что я получу. А тех людей, которых увольняют, им ни копейки никому не выплатили и не платят.
Віктор Слинько, член профкому профспілки авіабудівників і машинобудівників України:
Это выплата долгов по ЗП. Это первое. Второе - это погашение пенсионного стажа.
Утім, нині зарплатню на заводі виплачують вчасно.
Ірина Ткаченко, начальник бюро праці заробітку:
Мне платят ежемесячно. До 27 числа я стабильно получаю зарплату. Я могу показать даже кредит. Я кредит оформила за эти 4 месяца, потому что я знаю, что после 30-го я всегда его оплачу.
Для складання нових літаків - банально бракує деталей. Як їх отримати - питання не вирішується. Тож підприємству залишаються лише замовлення з ремонту. Та для того, щоб заробляти й погашати борги, цього замало. Завод - один із лідерів із заборгованості зарплат в Україні, людям винні майже триста мільйонів. А ще 4 мільярди кредиту... Виплатити все за короткий термін - неможливо.
Олег Шевченко, радник генерального директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства:
Вот прямо сейчас мы обслуживаем Египетский борт, на повестке дня на осень туркменский борт. Вот это прямо сейчас. Будет ливийская делегация на следующей неделе, там президентский борт Каддафи, вот в планах обслуживать его.
Щоб знову запустити завод на повну потужність - і не лише ремонтувати, а складати нові літаки, - потрібні замовлення. Передусім від держави. Представник "Укроборонпрому" запевняє - завод потроху відроджується. І ділиться планами - у вересні візьмуть кредит на добудову Ан-140, який потім віддадуть у лізинг "Моторсічі".
Геннадій Януль, начальник управління авіабудування державного концерну "Укроборонпром":
На сьогодні немає жодних підстав звільняти цього керівника. Він розробив оснастку в якості кооперації для Моторсіч. Найближчим часом ми побачимо замовлення.
Та поки на замовлення ще чекають, працівники заводу з плакатами пішли до площі Свободи й передали виконувачу обов'язків голови ОДА свої вимоги, основна з яких - забезпечити їх роботою.
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