У цехах досі стоять покинуті - два майже готових Ан-140 та кілька Ан-74.

У Харкові мітингують авіаційники. Багато років їм боргують зарплату, крім того, перспектив на їх погашення люди не бачать, бо ж завод вже 7 років не продає нових літаків. Як зарадити ситуації та як відновити авіабудівництво, з'ясовували наші кореспонденти.

Робітники Харківського авіаційного заводу зранку не в цехах, а біля прохідної. Із тисячі трьохсот працівників роботу мають лише десята частина.

Люди получают от тысячи - кто меньше тысячи. Кто там две тысячи. Но если выводят, то один-два раза в неделю.

Харківське державне авіаційне виробниче підприємство працює з 80-тих років. У ті часи тут виготовляли літаки за розробками Антонова. Та зараз - замовлень немає. Останній літак здали у 2014. У цехах досі стоять покинуті - два майже готових Ан-140 та кілька Ан-74. А працівникам заводу - заборгували великі суми.

Тетяна, робітниця заводу:

У меня 100 с чем-то тысяч долга. И я не уверена, что я получу. А тех людей, которых увольняют, им ни копейки никому не выплатили и не платят.

Віктор Слинько, член профкому профспілки авіабудівників і машинобудівників України:

Это выплата долгов по ЗП. Это первое. Второе - это погашение пенсионного стажа.

Утім, нині зарплатню на заводі виплачують вчасно.

Ірина Ткаченко, начальник бюро праці заробітку:

Мне платят ежемесячно. До 27 числа я стабильно получаю зарплату. Я могу показать даже кредит. Я кредит оформила за эти 4 месяца, потому что я знаю, что после 30-го я всегда его оплачу.

Для складання нових літаків - банально бракує деталей. Як їх отримати - питання не вирішується. Тож підприємству залишаються лише замовлення з ремонту. Та для того, щоб заробляти й погашати борги, цього замало. Завод - один із лідерів із заборгованості зарплат в Україні, людям винні майже триста мільйонів. А ще 4 мільярди кредиту... Виплатити все за короткий термін - неможливо.

Олег Шевченко, радник генерального директора Харківського державного авіаційного виробничого підприємства:

Вот прямо сейчас мы обслуживаем Египетский борт, на повестке дня на осень туркменский борт. Вот это прямо сейчас. Будет ливийская делегация на следующей неделе, там президентский борт Каддафи, вот в планах обслуживать его.

Щоб знову запустити завод на повну потужність - і не лише ремонтувати, а складати нові літаки, - потрібні замовлення. Передусім від держави. Представник "Укроборонпрому" запевняє - завод потроху відроджується. І ділиться планами - у вересні візьмуть кредит на добудову Ан-140, який потім віддадуть у лізинг "Моторсічі".

Геннадій Януль, начальник управління авіабудування державного концерну "Укроборонпром":

На сьогодні немає жодних підстав звільняти цього керівника. Він розробив оснастку в якості кооперації для Моторсіч. Найближчим часом ми побачимо замовлення.