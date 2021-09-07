Україна наступного тижня може опинитися в "жовтій" зоні епіднебезпеки [ Редактировать ]
Із наступного понеділка Україна може опинитися в "жовтій" зоні.
Відповідне подання Мінохорони здоров'я направило до Кабміну, - повідомив очільник МОЗу Віктор Ляшко.
Він зауважив, що ситуація з поширенням коронавірусу погіршується в кожному регіоні, тож за тиждень у країні можуть запровадити суворіші обмеження. Громадський транспорт курсуватиме у звичному режимі, - пообіцяв посадовець.
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