На Кубе начали COVID-вакцинацию детей от 2 лет [ Редактировать ]
Куба стала первой страной в мире, в которой началась иммунизация от коронавируса детей в возрасте от 2 лет. Их будут прививать вакцинами собственной разработки, которые не признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что Куба завершила клинические испытания двух своих вакцин Abdala и Soberana среди несовершеннолетних. На прошлой неделе страна уже начала делать прививки детям в возрасте 12 лет и подросткам.
Куба стремится привить всех детей, прежде чем вновь открывать школы, закрытые с марта 2020 года.
Кубинские вакцины не прошли международную научную экспертную оценку и не признаны ВОЗ. Препараты основаны на технологии рекомбинантных белков - той же, что используется в Novavax в США и Sanofi во Франции, также ожидающих одобрения ВОЗ.
Следует добавить, что Китай, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Венесуэла объявили, что также планируют вакцинировать детей младшего возраста.
Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.
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