COVID-19 в Україні: за добу інфікувались майже дві тисячі двісті людей [ Редактировать ]
Майже дві тисячі 200 нових інфікувань ковідом в Україні за попередню добу. Це втричі більше ніж учора.
Найбільше заражень у Києві, на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Ушпиталили напередодні майже пів тисячі хворих. 53 пацієнти - померли від ускладнень.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як чотири мільйони з них отримали дві дози вакцини.
по теме
Понад 80 відсотків ліжок інтенсивної терапії зайнято і кількість госпіталізацій збільшується
Найбільше заражень у Києві, на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Ушпиталили напередодні майже пів тисячі хворих. 53 пацієнти - померли від ускладнень.
Найбільше: у Києві, Чернівецькій, Одеській і Тернопільській областях. Понад 500 пацієнтів ушпиталили, 18 - померли від ускладнень.
773 випадки інфікування ковідом зафіксували в Україні попередньої доби. Найбільше у Києві, в Чернівецькій, Одеській і Тернопільській областях.
Ушпиталили 635 хворих, 18 пацієнтів померли від ускладнень. Проти коронавірусу напередодні щепили понад 41 тисячу українців, загалом повністю вакциновані чотири мільйони 200 тисяч громадян.