Майже дві тисячі 200 нових інфікувань ковідом в Україні за попередню добу. Це втричі більше ніж учора.

Найбільше заражень у Києві, на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Ушпиталили напередодні майже пів тисячі хворих. 53 пацієнти - померли від ускладнень.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували понад 9 мільйонів 780 тисяч українців. Більше як чотири мільйони з них отримали дві дози вакцини.