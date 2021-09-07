Французька залізниця уперше випробувала водневий потяг.

Новітній рухомий склад проїхався коліями у місті Валансьєн. Розробка - німецька. Воднева установка виробляє струм, який дозволяє поїздові рухатися без жодних шкідливих викидів, а також шуму. Щоправда як паливо - поки що застосовують водень, видобутий з викопних ресурсів. Адже вироблений з відновлюваних джерел - задорогий.

Майже половина французької залізниці неелектрифікована, тож водневі потяги розглядають як екологічну альтернативу брудним дизельним. Запустити їх мають до 2025 року.