Водневий потяг пройшов випробування у Франції [ Редактировать ]
Французька залізниця уперше випробувала водневий потяг.
Новітній рухомий склад проїхався коліями у місті Валансьєн. Розробка - німецька. Воднева установка виробляє струм, який дозволяє поїздові рухатися без жодних шкідливих викидів, а також шуму. Щоправда як паливо - поки що застосовують водень, видобутий з викопних ресурсів. Адже вироблений з відновлюваних джерел - задорогий.
Майже половина французької залізниці неелектрифікована, тож водневі потяги розглядають як екологічну альтернативу брудним дизельним. Запустити їх мають до 2025 року.
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