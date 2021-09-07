Більше 200 видів послуг надають наші ЦНАПи. Тільки в минулому році, незважаючи на карантин, мільйон 600 тисяч людей звернулось до ЦНАПів. Я переконаний, що в цьому році кількість людей буде набагато більшою. Хочу сказати: ми не тільки надаєм послуги, але наші ЦНАПи і заробляють гроші. В минулому році від ЦНАПів місто отримало більше 430 мільйонів гривень. Це вкрай важливий напрямок, яким ми пишаємось.