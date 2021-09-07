Кличко нагородив найкращих працівників столичних ЦНАПів [ Редактировать ]
Будь-які документи - комфортно і швидко.
Столичний Центр надання адміністративних послуг відзначив професійне свято - День адміністратора. Зараз там можна оформити, зокрема, свідоцтво про народження, паспорт, ідентифікаційний код або зареєструвати авто. Найкращі працівники сьогодні отримали нагороди від міської влади.
Віталій Кличко, Київський міський голова:
Більше 200 видів послуг надають наші ЦНАПи. Тільки в минулому році, незважаючи на карантин, мільйон 600 тисяч людей звернулось до ЦНАПів. Я переконаний, що в цьому році кількість людей буде набагато більшою. Хочу сказати: ми не тільки надаєм послуги, але наші ЦНАПи і заробляють гроші. В минулому році від ЦНАПів місто отримало більше 430 мільйонів гривень. Це вкрай важливий напрямок, яким ми пишаємось.
по теме
Грошові винагороди, від 200 до 500 тисяч гривень міський голова Віталій Кличко вручив п'ятьом спортсменам - жителям столиці.
Будівництво на Оболоні сьогодні проінспектував мер столиці Віталій Кличко. На цьому об'єкті також з'явиться новий підземний перехід і шумозахисні екрани. Ремонтні роботи нині тривають і на інших ділянках кільцевої дороги. І все це, аби "розвантажити" місто
Це й учителі, і лікарі, і державні службовці та громадські активісти. А шістьом киянам присвоїли звання "Почесний громадянин міста"
Новый фонтан находится на Арсенальной площади
На Арсенальній площі водій вантажівки вирішив скоротити шлях і заїхав на периметр фонтану.