Вибори в Німеччині: Ангела Меркель особисто агітує за кандидата від своєї партії [ Редактировать ]
Врятувати Арміна Лашета. За кілька тижнів до виборів Ангела Меркель стала віп-агітатором кандидата в канцлери від своєї партії. Про дебати в Бундестазі, які більше нагадували передвиборчий мітинг, і свіжі прогнози соціологів - розкаже Тетяна Логунова.
Коли до виборів залишається кілька тижнів, а рейтинги правлячої партії тільки падають, на політичну сцену виходять важковаговики. Канцлер Німеччини Ангела Меркель взялася особисто агітувати за кандидата від своєї партії. Причому в стінах парламенту.
Під час виступу в Бундестазі Меркель закликала німців голосувати за християнських демократів на чолі з Арміном Лашетом. І не підтримувати есдеків Олафа Шольца, який нині працює міністром фінансів у її уряді. Ця промова сподобалася не всім депутатам.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини:
Пані та панове, найкращий шлях для нашої країни - це коаліційний уряд, який сформують християнські демократи з канцлером Арміном Лашетом. Тому що він виступатиме за стабільність і надійність. Саме цього потребує Німеччина.
А ще Меркель пройшлася по Шольцу за його виступ на одному з передвиборчих мітингів. Кілька днів тому кандидат у канцлери від соціал-демократів доволі оригінально закликав німців вакцинуватися. Мовляв, мільйони громадян уже стали піддослідними кроликами, зробили щеплення і з ними нічого не сталося. Тож боятися не варто.
Ангела Меркель, канцлер Німеччини:
Що ж до вакцинації, то ніхто з нас не є піддослідним кроликом. Ніхто. Ні Олаф Щольц, ні я, ніхто. Усі ми щепилися вакцинами, які пройшли всі необхідні випробування й отримали схвалення.
Шольц у боргу не залишився.
Олаф Шольц, кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії Німеччини:
Переконувати людей робити щеплення треба спокійно, розслаблено, з гумором. А якщо комусь не до жартів, то це, мабуть, тому, що вони бачать свої рейтинги. Там справді не до сміху.
Олаф Шольц має рацію. Останні соцопитування свідчать: за його партію вже готові проголосувати 25 відсотків виборців. За християнських демократів - 20. Зелених - планують підтримати 15 відсотків виборців. Решта віддадуть голоси лібералам, лівим та ультра-правим.
До виборів залишається трохи менше ніж три тижні, і за цей час німці можуть змінити свої симпатії. Але наразі найвищі шанси виграти вибори мають соціал-демократи. Просто перемогти, втім, замало. Їм треба буде створити коаліцію, яка матиме більшість у парламенті. І станом на тепер, схоже, доведеться формувати союз із трьох політичних сил. Саме від того, які партії до нього увійдуть, залежатиме внутрішня й зовнішня політика Німеччини.
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