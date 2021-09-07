Під час виступу в Бундестазі Меркель закликала німців голосувати за християнських демократів на чолі з Арміном Лашетом.

Врятувати Арміна Лашета. За кілька тижнів до виборів Ангела Меркель стала віп-агітатором кандидата в канцлери від своєї партії. Про дебати в Бундестазі, які більше нагадували передвиборчий мітинг, і свіжі прогнози соціологів - розкаже Тетяна Логунова.

Коли до виборів залишається кілька тижнів, а рейтинги правлячої партії тільки падають, на політичну сцену виходять важковаговики. Канцлер Німеччини Ангела Меркель взялася особисто агітувати за кандидата від своєї партії. Причому в стінах парламенту.

Під час виступу в Бундестазі Меркель закликала німців голосувати за християнських демократів на чолі з Арміном Лашетом. І не підтримувати есдеків Олафа Шольца, який нині працює міністром фінансів у її уряді. Ця промова сподобалася не всім депутатам.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Пані та панове, найкращий шлях для нашої країни - це коаліційний уряд, який сформують християнські демократи з канцлером Арміном Лашетом. Тому що він виступатиме за стабільність і надійність. Саме цього потребує Німеччина.

А ще Меркель пройшлася по Шольцу за його виступ на одному з передвиборчих мітингів. Кілька днів тому кандидат у канцлери від соціал-демократів доволі оригінально закликав німців вакцинуватися. Мовляв, мільйони громадян уже стали піддослідними кроликами, зробили щеплення і з ними нічого не сталося. Тож боятися не варто.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Що ж до вакцинації, то ніхто з нас не є піддослідним кроликом. Ніхто. Ні Олаф Щольц, ні я, ніхто. Усі ми щепилися вакцинами, які пройшли всі необхідні випробування й отримали схвалення.

Шольц у боргу не залишився.

Олаф Шольц, кандидат у канцлери від Соціал-демократичної партії Німеччини:

Переконувати людей робити щеплення треба спокійно, розслаблено, з гумором. А якщо комусь не до жартів, то це, мабуть, тому, що вони бачать свої рейтинги. Там справді не до сміху.

Олаф Шольц має рацію. Останні соцопитування свідчать: за його партію вже готові проголосувати 25 відсотків виборців. За християнських демократів - 20. Зелених - планують підтримати 15 відсотків виборців. Решта віддадуть голоси лібералам, лівим та ультра-правим.