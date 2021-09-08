COVID-19 в Україні: ушпиталили майже півтисячі хворих минулої доби [ Редактировать ]
Майже дві тисячі 200 нових інфікувань ковідом в Україні за минулу добу. Це втричі більше, ніж днем раніше.
Найвищі показники: у Києві, на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Ушпиталили напередодні майже пів тисячі хворих. 53 пацієнти померли від ускладнень.
Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували понад дев'ять мільйонів 780 тисяч українців. Більше як чотири мільйони з них отримали дві дози вакцини.
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Найбільше: у Києві, Чернівецькій, Одеській і Тернопільській областях. Понад 500 пацієнтів ушпиталили, 18 - померли від ускладнень.
Ушпиталили 635 хворих, 18 пацієнтів померли від ускладнень. Проти коронавірусу напередодні щепили понад 41 тисячу українців, загалом повністю вакциновані чотири мільйони 200 тисяч громадян.
Майже 170 тисяч українців отримали щеплення проти ковіду за минулу добу. Понад дев'ять з половиною мільйонів - вже вакциновані. Майже половина з них - повністю.
Дві тисячі 693 випадки ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 45 пацієнтів померло, одужало - понад тисячу.
Варіант "Дельта", який уперше зафіксували в Індії, не є найпоширенішим у світі. Його випереджає "Альфа" - це британський штам, який виявили в 193 країнах світу.