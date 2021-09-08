Майже дві тисячі 200 нових інфікувань ковідом в Україні за минулу добу. Це втричі більше, ніж днем раніше.

Найвищі показники: у Києві, на Львівщині, Харківщині та Дніпропетровщині. Ушпиталили напередодні майже пів тисячі хворих. 53 пацієнти померли від ускладнень.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу імунізували понад дев'ять мільйонів 780 тисяч українців. Більше як чотири мільйони з них отримали дві дози вакцини.