Китайские ученые заявляют об эффективности третьей дозы вакцины Sinovac в защите от штамма коронавирус "Дельта". Сейчас в Китае проводится исследование касательно бустерной вакцинации.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что бустерная прививка вакциной Sinovac обернула вспять снижение активности антител против варианта "Дельта".

Так, в образцах, взятых у реципиентов через 6 месяцев после второй прививки вакциной Sinovac, активность нейтрализующих антител к "Дельте" была почти нулевой. В то же время после укола бустерной дозой активность антител была в 2,5 раза больше, чем через четыре недели после второй прививки.

Сейчас китайские ученые не обсуждали, как именно изменения в активности антител влияют на эффективность вакцины Sinovac в защите от штамма "Дельта". Участие в лабораторном исследовании принимали более 60 участников.

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Кроме того, в Израиле детей будут вакцинировать от коронавируса на территориях школ во время занятий. Учебный год в стране начнется 1 сентября, такое решение было принято во избежание массового закрытия школ из-за пандемии COVID-19.

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