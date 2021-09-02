Министерство здравоохранения Украины опубликовало рейтинг препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции, созданный изданием VisaGuide.World, привитых которыми туристов будут пускать в различные страны. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Таким образом, наибольшее количество государств признали препарат, производства компании AstraZeneca (SKBio и Vaxzevria) - 144, соответственно туда разрешен и въезд привитых этим препаратом туристов. На втором месте следует вакцина Comminarity, производства компаний Pfizer/BioNTech (125 стран), "бронзу" отдали препарату от американской компании Moderna (86 стран), далее находится препарат AstraZeneca (Covishield) - 60 стран.

Отмечается, что на последнем месте в рейтинге находится препараты CoronaVac/Sinovac - 48 стран. Известно, что иммунизация не дает стопроцентного шанса на въезд даже в ту страну, которая его признала, так как требования устанавливаются индивидуально. Чтобы проверить актуальность правил въезда в каждую страну, можно перейти по ссылке tripadvisor.mfa.gov.ua.

Читайте также, на территории стран-членов Европейского союза от коронавирусной инфекции иммунизировали 70% населения. Более 250 миллионов человек прошли полный цикл вакцинации двумя дозами препарата, такая статистика показывает, чего можно достичь, работая сообща.

Кроме того, Украина получила уже почти 19 млн доз вакцин от COVID-19. Для украинцев все вакцины доступны и бесплатны, сейчас прививаться могут все желающие в ближайшем пункте вакцинации, среди них: CoronaVac - 8,2 млн доз, Pfizer - 4 млн доз, AstraZeneca - 4, 8 млн доз, Moderna - 2 млн доз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.