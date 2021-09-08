В Сумской области 505 учреждений среднего образования могут закрыть на карантин в связи с тем, что уровень вакцинации среди педагогических коллективов не достиг 80%. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Сумскую ОГА.

Таким образом, по состоянию на 3 сентября 2021 года иммунизация является недостаточной в 195 дошкольных учебных заведениях 283 учреждений общего среднего образования и 27 учреждений профессионального и высшего образования.

Отмечается, что в настоящее время на 80% вакцинирован штат в 44 дошкольных учреждениях образования и 99 учреждениях общего среднего образования.

Читайте также, Власти Черновцов собираются обязать педагогов, работающих в школах города и не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, еженедельно проходить тестирование на COVID-19 методом ПЦР, учителя, вынуждены будут отдавать из своей заработной платы ежемесячно по 3200 гривен только на анализы.

Кроме того, министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет не исключает введение принудительной вакцинации учителей и педагогов. Сегодня в Украине нет инструментов принудительной вакцинации педагогов, но в будущем министерство будет рассматривать такую возможность.

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