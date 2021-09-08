В Полтаве состоялся суд по делу о расстреле учителей в полтавской школе. Фемида вынесла обвиняемой приговор в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Таким образом, Таисия Петрова была приговорена к 60 суткам ареста без права внесения залога. Во время общения с прессой обвиняемая заявила, что сожалеет о том, что сделала.

Я смотрю на эту ситуацию сейчас и мне очень жаль, что я это сделала. Если бы я могла вернуться во времени, то я никогда бы этого не сделала.

Отмечается, что девушка обратилась к пострадавшим, а также заявила, что сожалеет, что все содеянное происходило на глазах у детей. При этом она не помнит имен раненных учителей, однако заявила, что школьник, который отобрал у нее оружие был назван храбрым и героем. Также Петрова добавила, что ее целью было запугивание, а не убийство.

Напомним, в одной из школ города Полтавы девушка принесла в школу арбалет со стрелами и открыла "огонь" по учителям. В результате инцидента ранения получили 2 педагога, 19-летнюю злоумышленницу арестовали правоохранители и начали уголовное производство по факту покушения на убийство.

Кроме того, полиция Полтавщины сообщила о подозрении 19-летней жительнице города Полтава. Следователем полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, 19-летней жительнице Полтавы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.