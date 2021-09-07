Стрельба в Полтаве: полиция сообщила девушке о подозрении [ Редактировать ]
Полиция Полтавщины сообщила о подозрении 19-летней жительнице города Полтава. В понедельник, 6 сентября, она ранила двух учителей из арбалета.
Следователем полиции, под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры, 19-летней жительнице Полтавы сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
Читайте также, в столичном учреждении среднего образования №97, которое находится на улице Елены Телиги, кто-то распылил перцовый баллончик. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают лиц, причастных к происшествию.
Кроме того, во Львове суд оштрафовал отца 15-летнего школьника за мемы на учителей, которые мальчик публиковал на странице в Instagram. Учителя восприняли эту ситуацию как буллинг и написали заявление в полицию. Во время судебного заседания отец мальчика свою вину признал полностью.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Исследования показывают, что улучшение здоровья кишечного микробиома может принести огромные преимущества
Рак груди является наиболее распространенным типом рака, который диагностируется, но его не всегда удается легко диагностировать
Стрельба произошла 4 сентября на северо-западе американской столицы
Пляж, вблизи которого произошло нападение акулы, расположен в 550 километрах от Сиднея
Новый фонтан находится на Арсенальной площади