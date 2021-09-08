Опозиційні депутати підготували 27 законопроєктів щодо тарифів, підтримки медиків та виплат на дитину [ Редактировать ]
Збільшення виплат на дитину, мінімальних пенсій і зарплат. А ще - зниження тарифів, підтримка медиків та мир на Донбасі. 27 законопроєктів для вирішення цих питань розробили опозиційні депутати спільно з учасницями платформи "Жінки за мир". Документи вже зареєстрували в парламенті.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Это дорожная карта. Как сегодня можно принять решения быстро, професионально и эффективно. Как сегодня можно ускоренными темпами вывести страну из кризиса, как сегодня обьединяя возможности, мы можем вернуть мир в Украину.
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