У Парижі розпочався судовий процес над терористами. На лаві підсудних 20 причетних до атак 2015 року. Тоді від рук джихадистів загинули приблизно 130 людей, сотні були поранені. Олена Абрамович розповість і про те, як відбувається процес зараз, і нагадає, що пережила Франція шість років тому.

Закрита набережна Сени, перекриті квартали навколо Палацу правосуддя, поліція в стані підвищеної готовності. У Парижі розпочались судові слухання щодо терактів 2015 року. Вибухів поблизу стадіону, розстрілів у концертній залі "Батаклан" та ресторані.

Крістоф Ноден, учитель історії, який вижив після паризьких терактів:

Я був на концерті з двома друзями, опинився посеред натовпу. Почув позаду себе звуки пострілів, а коли обернувся, то усвідомив, що дивлюсь просто на стрільця.

З безпосередніх учасників цих терактів досі живий лише один - Салах Абдеслам, виходець із Бельгії з марокканським корінням. Наступного дня він разом з двома друзями утік до Бельгії. Терориста в ньому тоді не розпізнали ні прикордонники, ні журналістка бельгійського радіо.

Шарлот Легранд, журналістка радіо RTBF:

Це були троє молодих людей, на вигляд дуже стомлені, з пом'ятими обличчями. Вони не були особливо привітними, але відповідали на мої запитання, доки прикордонники перевіряли їхні посвідчення. Отримавши документи, вони обірвали розмову і швидко зачинили вікно.

Після паризьких терактів були брюссельські - в аеропорту та метро. На тлі кількамісячної погоні за Абдесламом, інші радикальні ісламісти поспішали "виконати місію", перш ніж їх спіймає поліція.

Олена Абрамович, кореспондентка:

Після терактів в Парижі та Брюсселі обличчя європейських міст змінились. Пішохідні зони тепер обов'язково відділені від дороги стовпчиками чи бордюрами. Скло на фасадах державних інституцій має спеціальний захист. А на колись завжди вільній дорозі під будівлею Європарламенту з'явився шлагбаум - проїзд тепер дозволений лише за перепустками.

Французький президент торік пішов на рішучий крок - ухвалив закон, який у народі назвали анти-мусульманським. Навчання з дому заборонили, припинили видавати візи імамам. Щодо сімдесяти шести мечетей провели розслідування з приводу пропаганди екстремізму, перекрили можливості фінансування мусульманських храмів з-за кордону. Те саме зробили в Бельгії.

Цієї осені в Брюсселі вперше за п'ять років скасували патрулювання військових. Та криза в Афганістані може знову внести корективи. Адже тільки в Німеччині серед евакуйованих з Кабулу біженців у причетності до тероризму запідозрили двохсот осіб.