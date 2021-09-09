Вони боронять Україну на передовій, протистоять злочинцям, рятують людські життя. Героїчних працівників системи МВС сьогодні відзначали в столичному Главку. Нагороди вручав особисто очільник відомства. Історії тих, хто отримав відзнаки - розкаже Тарас Пилипець.

Вони не звикли говорити про свої подвиги. Коли розпитують - здебільшого відмовчуються або відповідають стисло. Мовляв, така наша робота. Один з таких "небагатослівних" героїв - учасник бойових дій, полковник Олександр Піскун. Улітку 14-го, під час звільнення Лисичанська, його підрозділ потрапив у засідку бойовиків. Зав'язався запеклий бій.

Під шквальним вогнем Пискун намагався витягти пораненого командира. І сам зазнав поранення. З перебитим хребтом потрапив у полон. А після звільнення продовжив службу.

Олександр Піскун, заступник командира військової частини 3011 центрального оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України:

Я дві доби перебував у полоні. Герої мої - друзі, які не залишили мене. Вони спланували, провели операцію з мого звільнення, мене викрали з полону. Переодягнувшись у форму медпрацівників, на машині швидкої допомоги.

Лейтенант поліції Костятин Недобійчук ішов забирати дітей зі школи. Як раптом побачив густий дим у багатоповерхівці. Без вагань поліз у вогонь.

Костянтин Недобійчук, старший інспектор управління патрульної поліції в Дніпропетровській області:

В квартирі проживав дідусь малорухомий, я прийняв рішення, виламав двері. Попрохав у сусідів ліхтарик та рушник, замотавшись, зайшов перший раз до квартири - не вдалось його знайти, за другий раз вдалося знайти. Я його витягнув на руках, потім прибула швидка, яка госпіталізувала. Діагноз був - опіки кінцівок, обличчя та опік легень. Вагань не було: я знаю, як горить приміщення. Через 5-10 хвилин він міг вже загинути.

Сергій приїхав до столиці із Чернігівщини. Працює надзвичайником. Відзнаку отримав за порятунок життя.

Сергій Жосткий, командир відділення пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС у Чернігівській області:

В лютому місяці вже було темно, отримали виклик про те, що людина топиться на водоймі. Часу вагатися не було я, обв’язавшись рятувальною мотузкою, взявши рятувальний круг, де плив, де пішки йшов, де підповзав, добрався до нього. Коли я дав потопаючому рятувальний круг, він вже не мог його навіть тримати руками, ну я обхватив його своїми руками і мій колега витягнув нас за рятувальну мотузку на берег.

Таких героїв на подвір'ї Міністерства внутрішніх справ - понад 70. Усі вони отримали нагороду з рук очільника МВС.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Сьогодні ми маємо унікальну можливість, в 30-ту річницю Незалежності України відзначити найкращих представників системи внутрішніх справ, які належним чином захищають свободу та безпеку в нашій державі. Нам всім відомо, що ви працюєте не для визнання та нагород. Врятовані життя та здоров'я людей - це перше і найголовніше, що дає вам сил і наснаги у вашій роботі.

Своїх працівників втратила система МВС за 30 років незалежності. Це ті, хто стримував ворога на Сході країни, прикордонники, рятувальники, поліцейські. Шануючи пам'ять полеглих, їхні колеги готові й надалі гідно нести службу. Не заради медалей.