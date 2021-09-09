Такого не було давно. На фронті - інтенсивні обстріли вздовж усієх лінії розмежування. Ворог вогнем із потужних гармат накривав житлові квартали. Є зруйновані будинки. У прицілі були і Трьохізбенка, і околиці Авдіївки, і Верхньоторецьке. По них випустили десятки снарядів.

А біля останнього селища - Верхньоторецького - незаконні збройні формування обстріляли залізничну станцію. Тож рух поїздів обмежили, а працівників станції та пасажирів - евакуювали. Серед українських військових є поранені. При чому - важко. Більше про складну добу на фронті - наш воєнкор Ігор Левенок.

Ранок. Селище Верхньоторецьке. Тамтешні жителі вже й підзабули, як поруч із хатами вибухають артилерійські снаряди. Та ворог нагадав. Вдарив із далекобійних гармат по мирному населеному пункту.

Олексій, прес-офіцер окремого батальйону морської піхоти:

Мокшансько-терористичні війська відкрили вогонь по… От тільки що снаряд пролетів над головою, чуєте? Відкрили вогонь зі ствольної артилерії.

Ці кадри зняв пресофіцер окремого батальйону морської піхоти. Супротивник випустив майже чотири десятки снарядів у бік селища. Набої прилетіли по позиціях українських захисників, дісталося й мирним жителям.

Олексій, прес-офіцер окремого батальйону морської піхоти:

Противник відкрив вогонь по наших позиціях, ординці насипали близько трьох з половиною десятків снарядів сто двадцять другого калібру ствольної артилерії і було пошкоджено зокрема місцеву інфраструктуру, будинок місцевої мешканки. Один із наших військовослужбовців отримав поранення, і зараз із ним працюють медики…

Найбільше від обстрілу постраждав будинок Марії Федосіївни. Пенсіонерка дивом вбереглася. Снаряд розірвався в кількох метрах від її хати.

Марія Федосіївна, жителька Верхньоторецького:

І я ото сіла в отой угол, а воно ото як шарахне. І після цього стало тихо, і я вибіжала звідсіля. А то отут сиділа. І я молю бога, я думаю, що мене спас Ніколай святитель…

Командування об'єднаних сил констатує: ворог посилив активність. Поливає вогнем із великокаліберної артилерії. Напередодні вдарив ще й по селищах Кряківка та Трьохізбенка, що на Луганщині. Там двоє військовослужбовців - поранені.

Олександр Павлюк, командувач операції об'єднаних сил:

Так, чудовий приклад – це вчора Кряківка і Трьохізбенка, там уже років п'ять не було жодного пострілу. Надвечір вони спочатку з артилерії, яку сховали за населений пункт, обстріляли свій населений пункт, який знаходиться під окупацією. Це Сокольники, вдарили по водонапірній башні і тут же перенесли вогонь на наш опорний пункт. На кожну їх дію є адекватна протидія. І повірте мені, вона дієва і противник це відчуває.

І сьогодні у Київський військовий госпіталь привезли поранених раніше на Донбасі українських захисників. Більшість - у вкрай тяжкому стані, пишуть волонтери. Загалом цього тижня у шпиталі прийняли 15-ть військових. Серед них є бійці з ампутаціями.