Харківську лабораторію викрили правоохоронці: шахраї продавали підроблені ковідні довідки [ Редактировать ]
У Харкові викрили приватну лабораторію, яка продавала підроблені довідки про тестування на Ковід. Лабораторія співпрацювала з турагенцією.
Крім того, медики вносили неправдиву інформацію в електронну систему, дані з якої потрапляли в додаток "Дій удома". Таку послугу пропонували тим, хто повертався з-за кордону й хотів уникнути 14-денної самоізоляції. Ділкам загрожує до восьми років за ґратами.
Лілія Домашенко, речниця СБУ в Харківській області:
За оперативними даними, протиправна схема існувала з початку 20-го року. Довідки видавали без обстеження пацієнтів. Відомо, що серед пацієнтів були ті, хто мали позитивний результат на Covid-19. Тобто інфікована людина могла вільно отримати негативний результат тестування. Наразі директору мережі приватних лабораторій повідомлено про підозру.
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