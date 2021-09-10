В Киевской области после усиления карантинных ограничений смогут работать только 180 заведений среднего образования. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Департамент образования и науки Киевской ОГА.

Таким образом, в регионе среди педагогов сделали 56 647 прививок от COVID-19, при этом первую дозу получили 5325 работников, а закончил иммунизацию двумя дозами - 25 661 работник.

Отмечается, что в 230 учреждениях процент работников, прошедших полный курс вакцинации составляет 80%. Известно, что из всех 625 школ, которые функционируют в регионе, работу во время "желтого" уровня карантина в обычном режиме продолжат 180, а в 156 заведениях уровень иммунизации составляет 60%-80%.

Читайте также, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что его министерство будет просить правительство собраться на внеочередное заседание. Сейчас Минздрав отрабатывает юридические правки с Министерством юстиции для внесения изменений в адаптивный карантин.

Кроме того, школы Ивано-Франковской области перейдут на дистанционное обучение. На такой шаг власти Прикарпатья пошли из-за высоких показателей заболеваемости коронавирусом и низкого уровня иммунизации педагогов.

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