Мужская сборная России по волейболу победила команду Украины (№22 мирового рейтинга) в матче 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в польском Гданьске.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22) в пользу россиян - серебряных призеров Олимпийских игор в Токио.

На кону матча стояло 10 миллионов гривен, который президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник пообещал членам нашей команды за победу над россиянами и выходят в четвертьфинал европейского первенства.

На групповой стадии сборная Украины под руководством латвийского специалиста Угиса Крастиньша победила Грецию (3:2), Португалию (3:2) и Бельгию (3:1), а также уступила Сербии (0:3) и Польше (0:3), финишировав на третьей позиции.

Европейское первенство проводится раз в два года, действующим чемпионом является Сербия. Турнир завершится 19 сентября. Украинская команда добивалась наибольших успехов на чемпионате Европы 1993 года (5-е место) и ЧЕ-2019 (выход в 1/4 финала).

В 1/4 финала сборная России - №3 мирового рейтинга - сыграет с победителем матча между командами Польши и Финляндии. Турнир завершится 19 сентября.

Напомним, что Украина с другими тремя странами будет принимать групповые этапы финального раунда мужского чемпионата Европы по волейболу - Евроволей-2023.