Украинские волейболисты проиграли россиянам в матче за 10 миллионов [ Редактировать ]
Мужская сборная России по волейболу победила команду Украины (№22 мирового рейтинга) в матче 1/8 финала чемпионата Европы, который проходит в польском Гданьске.
Встреча завершилась со счетом 3-1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22) в пользу россиян - серебряных призеров Олимпийских игор в Токио.
На кону матча стояло 10 миллионов гривен, который президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник пообещал членам нашей команды за победу над россиянами и выходят в четвертьфинал европейского первенства.
На групповой стадии сборная Украины под руководством латвийского специалиста Угиса Крастиньша победила Грецию (3:2), Португалию (3:2) и Бельгию (3:1), а также уступила Сербии (0:3) и Польше (0:3), финишировав на третьей позиции.
Европейское первенство проводится раз в два года, действующим чемпионом является Сербия. Турнир завершится 19 сентября. Украинская команда добивалась наибольших успехов на чемпионате Европы 1993 года (5-е место) и ЧЕ-2019 (выход в 1/4 финала).
В 1/4 финала сборная России - №3 мирового рейтинга - сыграет с победителем матча между командами Польши и Финляндии. Турнир завершится 19 сентября.
Напомним, что Украина с другими тремя странами будет принимать групповые этапы финального раунда мужского чемпионата Европы по волейболу - Евроволей-2023.
по теме
По его словам, российская сторона постоянно подчеркивает свою готовность
Участь беруть близько 200 тисяч вояків, більш як 80 літаків і вертольотів, до 760 одиниць бойової техніки, зокрема танки, гармати, реактивні системи залпового вогню, міномети, а також до 15 суден.
Як відзвітували в російському Газпромі, усі роботи завершили сьогодні близько 9-ї ранку за Києвом. За даними деяких світових ЗМІ: газогін планують запустити вже першого жовтня
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сделал заявление
Американські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють: Росія хоче запустити "Північний Потік-2" першого жовтня. Тобто вже за три тижні.