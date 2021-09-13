Детская одежда – обязательный элемент в создании образа мальчиков и девочек. Чтобы гарантировать удобство во время носки, отдавайте предпочтение проверенным производителям изделий. Интернет-магазин детской одежды I Love Mommy – отличный выбор для приобретения одежды для ребенка.

Ассортимент и предложения

Интернет-магазин I Love Mommy сотрудничает с известными и проверенными брендами:

Carters;

Cherokee;

Circo;

Crazy8;

Disney;

DKNY;

Gap Kids;

Gerber;

Gymboree и пр.

Среди ассортимента каталога представлена одежда для новорожденных от 0 и до 24 месяцев. Большой выбор бодиков, человечков, песочников, ромперов, пижам, халатов, футболок, маек, поло, рубашек, свитшотов, комбинезонов. Есть праздничная одежда, повседневная, предметы для крещения, нижнее белье, колготы, носки.

Не менее большой ассортимент и для мальчиков, девочек с 2 до 5 лет, с 6 до 14 лет. Все изделия, представленные на сайте, отличаются первоклассным качеством, наличием всех европейских сертификатов, удобной и комфортной ноской. Детская одежда для новорожденных не провоцирует аллергических реакций, совершенно безопасная для нежной кожи.

Преимущества сотрудничества

Главное преимущество – прямое сотрудничество с американскими и европейскими производителями детской одежды. Благодаря этому компания обеспечивает максимально доступные цены на весь ассортимент. Отдельно в каталоге выделена категория новинок, что позволяет выбирать исключительно трендовые вещи малышам. Также I Love Mommy предлагает акции и скидки на ряд определенных товаров. Отмечается и удобство сервиса:

оплатить товар можно в любое время, воспользовавшись онлайн-переводом или заказав наложенный платеж;

по Украине работает доставка через Новую или Укр. почту, а по Львову есть услуги курьеров;

заказы через интернет существенно экономят время, ведь на одной площадке легко заказать все необходимые элементы одежды.

При возникновении дополнительных вопросов можно проконсультироваться с менеджерами компании. Они окажут помощь в выборе, облегчат процесс оформления заказа.