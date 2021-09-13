В Україні стартував сезон "тихого полювання" на гриби [ Редактировать ]
У поліських лісах у розпалі - грибний сезон. У ліси рушили тисячі любителів "тихого полювання". Чи вродили цьогоріч гриби та скільки за них правлять? Наші кореспонденти дізнавалися.
Бачте, який гриб цей. А який цей хороший бачте, во тут, заховався.
Білі, польські, лисички, сироїжки - грибів цього року, наче всіяно. Щоправда, не скрізь. Треба знати місця, кажуть досвідчені грибники.
Зоя Гаврилюк, жителька села Рудники:
Якщо знайшла одного гриба - обязательно повинно бути ще пару або два, або більше, або часом - п'ять і десять.
Пані Зоя - грибник зі стажем. Жінка збирає гриби, скільки себе пам'ятає. Радить брати гриби так, щоб не пошкодити грибницю.
Я отако бачте беру зрізую, щоб трошки кидати в землі, і отак захаваю. І на це місце прихожу знов через скільки день і тут ростуть гриби.
Зі своїм чоловіком пані Зоя за дві години назбирали пів підводи грибів. Полюють переважно за білими. У цьому лісі неподалік села Рудники подружжя знає вже кожне деревце.
Олександр Гаврилюк, житель села Рудники:
Ваших ніхто не забере Ваші гриби, якщо є - то будут. Я йду вперед і нема грибів. Вона взаді йде і бере за мною. Бо то - її гриби.
Місцеві жителі грибний сезон не пропускають. До лісу у цю осінню пору не йдуть хіба ліниві.
Ігор, грибник з Луцька:
Ліс суховатий грибів хватає. В основному це польські. Це за двадцять хвилин назбирали.
Волиняни збирають гриби як для себе, так і на продаж. На них можна непогано підзаробити. Дари лісу здають заготівельникам або ж продають самі. Те, що зранку назбирали - після обіду на прилавку.
Дивіться, які гарні - прямо в баночку Відеречко є й по 300 і по 250 і по 200.
За сезон одна родина на грибах може заробити до кількох тисяч гривень. Тут у Колківських лісах врожай цьогоріч щедрий. Гриб "іде", кажуть лісівники. А за ними у ліси потягнулися сотні любителів тихого полювання. Лісівники їм радять бути уважними, аби не назбирати отруйних. Їх теж цього року вродило.
Юрій Курчик, лісничий Рудниківського лісництва:
Оце мухомор -бліда поганка. Він схожий на зелену сироїжку Дуже отруйна. Людина може отруїтися і померти.
Цьогоріч на Волині скуштувавши отруйних грибів постраждало з десяток людей. Симптоми - такі ж, як і при харчових отруєннях.
Людмила Теслюк, сімейна лікарка:
Це може появитися загальна слабість, нудота, тошнота, підвищення температури тіла, різкий біль в животі тоже. Не займатися самолікування і, коли це є підозра, що це причиною є гриб, обов'язково дзвонити "103".
Як тільки підуть дощі - лісівники прогнозують справжній грибний бум і закликають усіх збирачів не забувати про головне правило грибника: "Не знаєш гриба - не клади у кошика!".
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Як тільки підуть дощі - лісівники прогнозують справжній грибний бум і закликають усіх збирачів не забувати про головне правило грибника: "Не знаєш гриба - не клади у кошика!".
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