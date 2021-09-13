У поліських лісах у розпалі - грибний сезон. У ліси рушили тисячі любителів "тихого полювання". Чи вродили цьогоріч гриби та скільки за них правлять? Наші кореспонденти дізнавалися.

Бачте, який гриб цей. А який цей хороший бачте, во тут, заховався.

Білі, польські, лисички, сироїжки - грибів цього року, наче всіяно. Щоправда, не скрізь. Треба знати місця, кажуть досвідчені грибники.

Зоя Гаврилюк, жителька села Рудники:

Якщо знайшла одного гриба - обязательно повинно бути ще пару або два, або більше, або часом - п'ять і десять.

Пані Зоя - грибник зі стажем. Жінка збирає гриби, скільки себе пам'ятає. Радить брати гриби так, щоб не пошкодити грибницю.

Я отако бачте беру зрізую, щоб трошки кидати в землі, і отак захаваю. І на це місце прихожу знов через скільки день і тут ростуть гриби.

Зі своїм чоловіком пані Зоя за дві години назбирали пів підводи грибів. Полюють переважно за білими. У цьому лісі неподалік села Рудники подружжя знає вже кожне деревце.

Олександр Гаврилюк, житель села Рудники:

Ваших ніхто не забере Ваші гриби, якщо є - то будут. Я йду вперед і нема грибів. Вона взаді йде і бере за мною. Бо то - її гриби.

Місцеві жителі грибний сезон не пропускають. До лісу у цю осінню пору не йдуть хіба ліниві.

Ігор, грибник з Луцька:

Ліс суховатий грибів хватає. В основному це польські. Це за двадцять хвилин назбирали.

Волиняни збирають гриби як для себе, так і на продаж. На них можна непогано підзаробити. Дари лісу здають заготівельникам або ж продають самі. Те, що зранку назбирали - після обіду на прилавку.

Дивіться, які гарні - прямо в баночку Відеречко є й по 300 і по 250 і по 200.

За сезон одна родина на грибах може заробити до кількох тисяч гривень. Тут у Колківських лісах врожай цьогоріч щедрий. Гриб "іде", кажуть лісівники. А за ними у ліси потягнулися сотні любителів тихого полювання. Лісівники їм радять бути уважними, аби не назбирати отруйних. Їх теж цього року вродило.

Юрій Курчик, лісничий Рудниківського лісництва:

Оце мухомор -бліда поганка. Він схожий на зелену сироїжку Дуже отруйна. Людина може отруїтися і померти.

Цьогоріч на Волині скуштувавши отруйних грибів постраждало з десяток людей. Симптоми - такі ж, як і при харчових отруєннях.

Людмила Теслюк, сімейна лікарка:

Це може появитися загальна слабість, нудота, тошнота, підвищення температури тіла, різкий біль в животі тоже. Не займатися самолікування і, коли це є підозра, що це причиною є гриб, обов'язково дзвонити "103".

Як тільки підуть дощі - лісівники прогнозують справжній грибний бум і закликають усіх збирачів не забувати про головне правило грибника: "Не знаєш гриба - не клади у кошика!".