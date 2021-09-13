Нову крилату ракету великої дальності випробувала КНДР. Як повідомили південнокорейські медіа, снаряд розробляли протягом двох останніх років.

У ніч на понеділок військові влаштували різні випробування - частин ракети, двигунів, систем управління та наведення. Запущеним ракетам начебто вдалося влучити в ціль на відстані півтори тисячі кілометрів. Ці випробування загрожують безпеці в регіоні, - заявили у США. Вашингтон стежить за ситуацією і консультується з колегами.