КНДР випробувала нову ракету [ Редактировать ]
Нову крилату ракету великої дальності випробувала КНДР. Як повідомили південнокорейські медіа, снаряд розробляли протягом двох останніх років.
У ніч на понеділок військові влаштували різні випробування - частин ракети, двигунів, систем управління та наведення. Запущеним ракетам начебто вдалося влучити в ціль на відстані півтори тисячі кілометрів. Ці випробування загрожують безпеці в регіоні, - заявили у США. Вашингтон стежить за ситуацією і консультується з колегами.
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